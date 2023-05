Neue Aufgabe für Kräuterpfarrer Felsinger vom Stift Geras

Damit ist Felsinger auch Ansprechperson für die Verehrung, Reliquien oder etwaige Wunder, derer es für den Heiligsprechungsprozess bedarf. Generalpostulator ist Gabriel Wolf von der bayerischen Prämonstratenser-Abtei Windberg. Felsinger zeigte sich im Gespräch mit „Kirche bunt“ beeindruckt vom Leben und Wirken Kerns: „Er hilft mir, Christus besser zu verstehen. Durch ihn erschließt sich mir der Weg vom Kreuz zur Auferstehung noch mehr.“

Der Vizepostulator ist überzeugt, dass der Selige ein guter Fürsprecher und Lebensbegleiter sei, der sich ganz Jesus hingegeben habe. Felsinger stellt Jakob Kern in eine Reihe mit großen zeitgenössischen Christinnen und Christen, die ebenfalls den Horror des Ersten oder Zweiten Weltkriegs erlebten: etwa Charles de Foucauld sowie Maximilian Kolbe und Edith Stein (beide wurden von den Nazis umgebracht). Auch sie hätten ihr Leben stellvertretend für andere gegeben.

Kriegsverletzung prägte Kerns Leben

Der 1897 in Wien geborene Jakob Kern rückte 1915 als Einjährig-Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg ein. Am 11. September 1916 wurde er in Italien durch einen Lungen- und Leberdurchschuss schwer verwundet und schwebte monatelang in Lebensgefahr. Da Kern felduntauglich war, konnte er 1917 in das Wiener Priesterseminar eintreten und das Theologiestudium beginnen.

1920 wurde Kern im Stift Geras eingekleidet und erhielt den Ordensnamen Jakob. Am 23. Juli 1922 ging sein Lebenswunsch in Erfüllung: Er wurde zum Priester geweiht. Er ahnte aber, dass „diesem Palmsonntag die Passion folgen werde“. Seine Predigten ka­men von Herzen und trafen die Herzen der Zu­hörer. Wegen seiner Verwundung hatte er immer wieder Hustenanfälle und spuckte Blut. Trotzdem begann er in Geras und den Stiftspfarren mit der Seelsorge. Leidgeprüft durch seine Militärzeit und seine Verletzung, nahm er das Ordensleben sehr ernst.

1923 verschlechterte sich Kerns Gesundheit erneut: Aufgrund der Kriegsverletzung wurden ihm mehrere Rip­pen entfernt. Wegen seiner allgemeinen Schwäche musste die Operation ohne Narkose durchgeführt werden. Sein Kreuzweg begann, sein Zustand verschlimmerte sich weiter. An dem Tag, für den die Feier seiner Gelübde auf Lebenszeit geplant war, musste er wieder operiert werden. Ruhig und gelassen, ja mit christlicher Vorfreude, sagte er: „Morgen werde ich die Got­tesmutter und meinen Schutzengel gesehen haben.“ Jakob Kern starb am 20. Oktober 1924, gerade einmal 27 Jahre alt.

Felsinger: „Kern war Europäer im heutigen Sinn“

Die Gläubigen vergaßen den „guten Herrn Jakob“ nicht. Sie kamen zu seinem Grab nach Geras um zu beten und seine Fürsprache anzurufen. „Im Kleinen, auf seinem Platz, ging er den Weg der Versöhnung über Staatsgrenzen hinweg. Dadurch wurde er zu einem echten Europäer im heutigen Sinn“, so Felsinger. Kern habe weiters große Bedeutung für die Einheit der Kirche, für das Priesteramt, für Versöhnung und für den Frieden. Felsinger erinnert daran, dass der Selige sowohl in Österreich, als auch in Tschechien sehr verehrt werde und somit über Grenzen wirke. 1998 wurde Kern von Papst Johannes Paul II. auf dem Heldenplatz in Wien seliggesprochen. Sein Gedenktag ist der 20. Oktober.

Auch Monatswallfahrt im Zeichen Kerns

Am 20. Mai können Gläubige den seligen Jakob Kern und die Gottesmutter in der Stiftskirche ehren. An diesem Termin findet die Monatswallfahrt statt, zu der das Stift Geras seit 1984 einlädt. Der Termin dafür wurde vom jeweils 13. auf den 20. des Monats verlegt. Beim Gottesdienst ist die Verehrung der Gottesmutter Maria zentral, dabei vertrauen sich Menschen der Fürsprache „Unserer Lieben Frau von Geras“ an.

Künftig rücke auch Kern stärker in den Blickpunkt, betont Müller. Hintergrund ist ein doppeltes Jubiläum: Heuer jährt sich zum 25. Mal die Seligsprechung Kerns, und im kommenden Jahr gedenkt man am 20. Oktober dessen 100. Todestages. Das Motto der Wallfahrt lautet künftig „Mit Jakob zu Maria“.

