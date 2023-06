Star-Geiger Rainer Küchl begeisterte

Das imposante Renaissanceschloss Greillenstein, seit 1534 im Besitz der Familie Kuefstein, bot mit seinen Räumlichkeiten aus der Renaissance- und Barockzeit, intarsierten Holzdecken und prächtigen Stuckarbeiten das ideale Ambiente für das Konzert „Bach bei Kerzenlicht“ am Samstagabend.

Rainer Küchl, 1950 in Waidhofen an der Ybbs geboren, war lange Jahre Erster Konzertmeister der Wiener Philharmoniker und Leiter des Küchl-Quartetts, spielte mit vielen großen Dirigenten unserer Zeit – Karl Böhm, Leonard Bernstein, Herbert von Karajan oder Sir Georg Solti.

Rainer Küchl spielte Johann Sebastian Bachs Sonaten und Partiten für Violine solo im Türkensaal des Schlosses Greillenstein. Foto: Monika Freisel

Im Türkensaal des Schlosses Greillenstein interpretierte Küchl die 1720 von Johann Sebastian Bach komponierten Sonaten und Partiten für Violine solo, BWV 1001-1006, die zu den wichtigsten Kompositionen für Solo-Violine zählen. Das Werk umfasst drei Sonaten und drei Partiten. Jede der drei Sonaten besteht aus vier Sätzen mit den wechselnden Tempi „langsam, schnell, langsamer, schneller“. Die ersten beiden Partiten enthalten die Satzfolgen Allemande-Courante-Sarabande-Gigue, in der Partita I folgt anstelle der Gigue eine Bourrée, nach jedem Satz folgt ein Double in freier Variation; die Partita II fügt als fünften Satz eine fast fünfzehnminütige Chaconne an – „Das größte Werk, das je für eine Geige solo geschrieben wurde“, erklärte Rainer Küchl hinterher fasziniert und doch etwas erschöpft. Die Partita III besteht aus sechs Sätzen, Tänzen des französischen Hofs, den sogenannten „Galanterien“.

Küchl spielte auf einem Instrument des Wiener Geigenbauers Gabriel Lemböck aus dem 19. Jahrhundert. In dem drei Stunden dauernden, alle Kräfte herausfordernden Konzert präsentierte der Ausnahmekünstler die gesamte Bandbreite seines Könnens, die Feinheiten im Bogenstrich, die expressive Darstellungskraft, präsentierte faszinierende Mehrstimmigkeit auf einem einzigen Instrument, spielte Sonatensätze in einem atemberaubenden, kaum mehr zu steigernden Tempo.

Das Publikum war fasziniert und bedankte sich mit langanhaltendem Applaus.