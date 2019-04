Laut Polizei entwendeten unbekannte Täter in Eggenburg sieben hintere und zwei vordere Kennzeichen von Autos, die auf einem öffentlichen Parkplatz nebeneinander abgestellt waren. In Horn wurden von zwei Lkw und einem Anhänger jeweils eine Kennzeichentafel gestohlen. Die Lkw waren am Bahnhofsparkplatz, der Anhänger am „Festgelände“ abgestellt.