Mit fußballspezifischen Bewegungseinheiten in den Volksschulen wollen Nina Burger und weitere prominente Vorbilder aus dem NÖ Frauenfußball die Mädchen für den Fußball gewinnen und sie dafür begeistern.

Die Niederösterreicherin Nina Burger ist mit 109 Länderspielen Österreichs Rekordteamspielerin und erzielte dabei 53 Tore. Im Jahr 2017 stand sie mit Österreich im Semifinale der Europameisterschaft in den Niederlanden und erzielte bei der Endrunde zwei Tore gegen die Schweiz und gegen Island.

Claudia Bauer, NÖ Auswahltrainerin, und Nicole Sauer vom SKN St. Pölten versuchten kürzlich im Rahmen des Projekts „Kick it like Nina“ den Mädchen der dritten und vierten Klassen der Volksschule Gars die Grundfertigkeiten mit viel Spaß und Freude am Spiel zu übermitteln.

Die Mädchen erhielten im Anschluss einen Gutschein für ein Schnuppertraining im nächstgelegenen Verein und können sich dort weiter versuchen.

Übrigens: Für alle Mädchen, die sich bei einem Verein anmelden, gibt’s einen Fußball und ein „Nina“-T-Shirt.