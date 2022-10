Schüler aus dem Bezirk Horn holen Tierschutzpreis Junior

Prämiert wurde der „Kids for Kids Tierschutzratgeber“, der von Kindern für Kinder verfasst wurde und zahlreiche Tipps zum aktiven Tierschutz enthält, eindrucksvoll dokumentiert in Wort und Bild, anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober.

Die Preisverleihung fand im Sitzungssaal des NÖ Landhauses statt. Belohnt wurde dieses Engagement mit 1.500 Euro. Das Geld werden die Schulen für Ausflüge und Exkursionen in den Tiergarten Schönbrunn und das Haus des Meeres verwenden.

Ihr sei es wichtig, die Kinder von Anfang an zu sensibilisieren, dass Tiere mitfühlende Geschöpfe sind, die genau wie Menschen Freud und Leid empfinden und unseren Schutz benötigen, sagt Direktorin Beatrix Hengstberger. „Wer für Tiere Empathie empfindet, wird auch sozialen und gewaltfreien Umgang mit Menschen pflegen können“, ist sie von der Wichtigkeit des Tierschutzes überzeugt.

Und die Mitteilung, dass Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl jüngst Geburtstag feierte, quittierten die Kinder spontan mit einem stimmgewaltigen „Happy Birthday“.

