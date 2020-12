Das Universum – unendliche Weiten. Sterne rasen durch das Weltall und mit Ihnen drei Superhelden: Feuerball, Dr. Vivalda und MintMan. Mit einem Knall landen sie in der Neuen Musikmittelschule Eggenburg – ihr Auftrag? Sie wollen allen Kindern zeigen, wie man durch Lernen Superkräfte entwickelt.

So spektakulär startet der neue Imagefilm der NMMS Eggenburg. Superheld Feuerball, dargestellt von Luca Lentschig, erklärt: „Für Ballbegeisterte gibt es eine Kooperation mit dem Handballverein Eggenburg, hier wirst du zum Superhelden in der Schülerliga Fußball, Volleyball und Tischtennis!“ Auch zum Thema Ernährung hat er etwas zu erzählen und führt den Zuschauer in die Schulküche, „wo es echtes Superfood gibt“, wie er stolz zeigt.

Idee mit Sigrid Brandstetter entwickelt

Superheldin Dr. Vivalda alias Sara Gabriele Schinteie besucht die Schulbibliothek und ist zufrieden, mit den vielen lesenden Kindern: „Hier wird fleißig trainiert“, stellt sie fest, denn: „Lesen macht stark!“ Tanzstunden mit den Choreografien der Schüler verzaubern jeden, denn auch Musik ist eine tolle Superkraft! MintMan, perfekt gespielt von Julian Gundinger, reißt alle vom Hocker, er ist der Held der Naturwissenschaften, und präsentiert, dass man an der NMMS nicht nur forschen, entdecken und experimentieren, sondern sogar den Computerführerschein machen kann. Zum Schluss erklärt Direktorin Judith Grafinger: „Hier werden Superhelden gemacht! Es gibt Lernbegleitung in allen Klassen, Laptopklassen, eine bewegte Pause und wir nehmen mit Superkräften an Wettbewerben teil!“

Ein großartiger, spannender Film. Wie kam’s dazu? Grafinger erzählt: „Da zu Schulbeginn schnell klar war, dass es keinen Tag der offenen Türe geben wird, und wir uns Alternativen suchen müssen, Eltern und Kindern der Volksschulen unsere Schule zu zeigen, hatte ich die Idee, einen Imagefilm zu drehen.“ Wichtig sei ihr gewesen, dass das Schulleben sichtbar wird und zu zeigen, dass Lernen Spaß machen kann. Die Idee wurde dann mit Sigrid Brandstetter, Musicalsängerin und Lehrerin an der NMMS Eggenburg, entwickelt. Die war auch für Drehbuch und Casting zuständig.

Grafinger: „Ich glaube, man sieht im Film, welchen Spaß die Kinder hatten, – und das Filmen war eine neue Erfahrung für sie.“ Die Kinder durften bei der Technik zur Hand gehen und einen Einblick bekommen, wie ein Film produziert wird und erfahren, was alles an Licht und Ton benötigt wird. „Besonders fasziniert waren sie natürlich von der Flugdrohne, die zum Einsatz kam“, sagt Grafinger.

Corona brachte Zeitdruck beim Dreh

Dass alles so professionell „daherkommt“ ist den Hauptsponsoren GA Grafinger & Partner und der Raiffeisenbank Eggenburg zu verdanken, so konnte mit Leopold Denk ein Profi engagiert werden. Die Dreharbeiten dauerten zwei Tage, aber: „Wir waren unter Zeitdruck“, sagt Grafinger, „das Drehbuch musste wegen der Coronaampel ständig neu adaptiert werden.

In der NMMS Eggenburg seien alle Schüler Superhelden, die auf eine Heldenreise gehen und ganz nebenbei Superkräfte entwickeln, betont Grafinger.

Der Film ist auf der Website der Schule zu sehen. Dort gibt es auch einen Online-Adventkalender. Jeden Tag geht eine Tür auf, mit Darbietungen und Präsentationen von Schülern und Lehrern, die die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen sollen.