„Ein trauriger Tag für die Einkaufsstadt Horn“

Und für genau diese Mitarbeiter tut die Entscheidung der neuen Eigentümer, den Horner Kika-Standort zu schließen, Bürgermeister Gerhard Lentschig besonders weh. Er spricht von einem „traurigen Tag für die Einkaufsstadt Horn“. Es sei sehr zu bedauern, dass ein so traditionsreiches Geschäft an einem so markanten Standort schließe. Die Kika-Filiale sei viele Jahre auch Frequenzbringer für das Einkaufszentrum Horn gewesen.

Für Bürgermeister Gerhard Lentschig ist die Schließung der Kika-Filiale traurig für die Einkaufsstadt Horn. Foto: Rupert Kornell

Keine Überraschung ist die Entwicklung für den ehemaligen Kika-Mitarbeiter Walter Kogler-Strommer. Der Chef der Horner Grünen hat zehn Jahre bei Kika gearbeitet. Rudolf Leiner sei noch „ein Sir“ gewesen, der seine Mitarbeiter als wichtigsten Bestandteil des Unternehmens gesehen habe. Sein Schwiegersohn Herbert Koch sei dann nur mehr ein Verwalter des Konzerns gewesen. „Dessen Sohn Paul Koch war bei den Seitenblicken mehr zu Hause als im Unternehmen. Er verkaufte auch schlußendlich das Unternehmen“, meint Kogler-Strommer. Dann sei die „eher unseriöse Steinhoffgruppe aus Südafrika“ ins Geschäft gekommen, ehe Kurz-Freund und „Taschentrickspieler“ Rene Benko den Konzern gekauft und jetzt weiterverkauft habe. „Und nun löffeln die Angestellten den Kakao aus. Danke an den Neoliberalismus. Mein Mitgefühl ist bei den Angestellten und ehemaligen Kollegen und Kolleginnen“, sagt Kogler-Strommer.