Der Horner Stadtpark als Wunderland

Auf dem Platz der Kinderrecht im Horner Stadtpark führte Veronika Zellner im Rahmen des Symposiums „One Week Peace“ das Stück „Alice im Wunderland“ auf. Bereits am frühen Nachmittag unterhielt Otmar Mittermayr mit seinem Rahmenprogramm die Kinder. Initiatorin Magdalena Pfeifer begrüßte die großen und kleinen Besucher. Gemeinsame wurden Luftballons mit Sprüchen, die die Kinder verfasst hatten, in die Lüfte entlassen.

„Jeder kennt wohl die Geschichte von Alice und ihren Abenteuern im Wunderland“, sagte Pfeifer. Aber so hat man sie bestimmt noch nicht gesehen, als rasante, brüllend komische und völlig absurde One-Women-Show, bei der die Darstellerin nicht nur Alice, sondern mithilfe von wahnwitzigen Puppen auch alle anderen Figuren spielt. Die Aufführung war eine Hymne an die Fantasie der Kinder. Regie und Fassung lag in den Händen von Holger Schober-Dufek.