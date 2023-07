Ein Blick hinter die Kulissen der Oper Burg Gars

Im „Dirigenten-Outfit“, wegen der am späten Nachmittag noch vorherrschenden hohen Temperaturen allerdings ohne Frack, sammelte Wildner eine Schar Kinder samt ihren Eltern - und etlichen interessierten Erwachsenen ohne Kinder - um sich, um mit ihnen einen Blick auch hinter die Kulissen zu werfen.

Wildner führte den Kindern die Geschichte der Babenberger-Burg, das Leben Giuseppe Verdis und die Entstehung der Oper „Aida“ in bekannt lebendiger Art vor Augen. Natürlich durften alle auch die mit mehr als zehn Tonnen Sand befüllte Bühne betreten, einen Blick ins Burginnere zu den Kostümen und Requisiten werfen, so manche Tricks kennenlernen und waren so bestens auf die Abendvorstellung vorbereitet.

Zwei Führungen für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren, für die es Opernkarten um nur 15 Euro gibt, stehen noch auf dem Plan, nämlich an den beiden Dienstagen 25. Juli und 1. August jeweils um 18.30 Uhr bei den Familienvorstellungen.