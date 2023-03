Mold: Ein Spatenstich und eine Premiere

Wie die NÖN auch in der aktuellen Print-Ausgabe berichtet, fließen 1,6 Mio. Euro in den Kindergarten-Ausbau, wobei dafür auch Fördermittel aus der neuen Kindergarten-Offensive des Landes in Anspruch genommen werden sollen.

Sportlicher Zeitplan: Betrieb soll im November starten

Geplant wird am Ausbau seit vergangenem Sommer, die Pläne hat das Architekturbüro Litschauer erstellt. Geplant ist, dass man über einen Weg an der linken Seite des Bestandsgebäudes zum künftigen Eingang, der hinter einem überdachten Vorbereich liegt, gelangt. Im Zubau sollen dann ein zweiter Gruppenraum sowie ein Raum für die neue Tagesbetreuungseinrichtung entstehen. Auch ein neues Büro für die Kindergartenleitung, ein Personalraum und diverse Neben- und Sanitärräumlichkeiten sowie eine Garderobe sollen im neuen Bereich untergebracht werden. Der Zubau wird natürlich barrierefrei ausgeführt werden und wird direkt an das Bestandsgebäude angebunden. Der aktuelle Eingang soll als „Back-Up“ erhalten bleiben.

Der Zeitplan für die Errichtung des Zubaus ist sportlich. Die Bagger werden Ende März auffahren, geplant ist, dass der Betrieb noch im November starten kann, berichteten die Architekten Reinhard Litschauer und Christoph Österreicher. Dass der Ausbau notwendig ist, liegt laut der für den Kindergarten zuständigen Gemeinderätin Anita Mailer am Zuzug in die Gemeinde. „Wir haben in allen Orten Bauplätze, Familien mit Kindern ziehen zu“, sagte sie beim Spatenstich. Daher biete man auch durchgehend Nachmittagsbetreuung an. Bezirkshauptmann Stefan Grusch bezeichnete das Projekt als „zukunftsorientiert“, um weiter Zuzug in die Gemeinde zu ermöglichen. Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer berichtete von Erfahrungen, die er als Bürgermeister in Langau gesammelt hat. Dort gibt es seit 2017 die Tagesbetreuungeinrichtung, seitdem habe sich die Situation mit Zuzug in die Gemeinde stark verbessert.

