Massiver Ausbau bei Kinderbetreuung im Bezirk Horn

Mit der im Vorjahr beschlossenen Kindergarten- und Betreuungsoffensive hat sich das Land Niederösterreich einiges vorgenommen: Das Kindergarteneintrittsalter soll mit September von derzeit zweieinhalb auf zwei Jahre gesenkt werden. Die Offensive sieht außerdem die kostenlose Betreuung an Vormittagen für alle Kinder bis zu sechs Jahren, eine flächendeckende Nachmittagsbetreuung, verringerte Gruppengrößen und reduzierte Schließtage vor. Das erzeugt einen deutlichen Mehrbedarf an Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung. Die Gemeinden im Bezirk Horn reagieren mit umfassenden Bautätigkeiten darauf.

In der Stadt Horn gibt es derzeit zwölf Kindergartengruppen und die Tagesbetreuungseinrichtung “Hörnchennest” mit zwei Gruppen. Die “Hörnchennest”-Gruppe in der Josef-Strommer-Straße ist aber bereits voll ausgelastet, daher baut die Stadtgemeinde eine weitere Tagesbetreuungseinrichtung in der Mödringer Straße. Geplanter Baubeginn ist im Herbst, die Inbetriebnahme dann für September 2024 geplant, erzählt die Horner Stadträtin und Vorsitzende des Familienausschusses Maria van Dyck.

Horn erfreue sich seit geraumer Zeit eines steten Zuzugs, das erhöhe natürlich den Bedarf an Kinderbetreuung, so van Dyck. Die meisten Frauen würden außerdem möglichst bald nach der Geburt eines Kindes gerne wieder in den Beruf einsteigen, um den Anschluss nicht zu verpassen. Das stelle die Gemeinden in puncto Kinderbetreuung vor eine Herausforderung. In Horn sei man mit dem geplanten Ausbau aber gut aufgestellt und für die nächsten Jahre gerüstet. Derzeit würden auch Familien aus umliegenden Gemeinden ihre Kinder in die Horner Kindergärten schicken. Tagesbetreuung: Gars als VorreiterAuch in Eggenburg wird ausgebaut. In puncto Kindergarten wird die Kapazität auf insgesamt sieben Gruppen erhöht, auch die Tagesbetreuungseinrichtung wird um eine Gruppe erweitert. Ab September wird die Tagesbetreuung der Kinder provisorisch in den Räumlichkeiten des GiZ Eggenburg stattfinden. Der erst 2021 in der Mozartstraße eröffnete Kindergarten wird demnächst um zwei Gruppenräume erweitert, heißt es vonseiten der Gemeinde. Die Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant. Sollte der Termin gehalten werden können, könnten die ersten Kinder somit ab dem Schuljahr 2024/25 in den neuen Räumen betreut werden. Obwohl der letzte Ausbau erst wenige Jahre zurückliegt, ist der neuerliche Baubedarf ein erfreulicher: Eggenburg wächst und das bedeutet, dass auch mehr Betreuungsplätze für Kinder nötig sind.

Gars als Vorreiter-Gemeinde

In Gars am Kamp betreibe die Gemeinde schon seit mittlerweile 24 Jahren eine Kindertagesstätte, die auch sehr gut angenommen werde, berichtet Bürgermeister Martin Falk der NÖN sichtlich stolz. Im Moment sei man in Gars platztechnisch gut aufgestellt, meint Falk, ein Ausbau sei derzeit nicht geplant. Dennoch überlege man jetzt schon, was man tun müsse, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein. So würden derzeit Gespräche geführt, ob eine Kooperation des Kindergartens mit der Tagesbetreuungseinrichtung sinnvoll sein könne. Auch mit der Landesregierung stehe man in regem Austausch: Für Ende Mai sei ein Gespräch zum Thema Kinderbetreuung anberaumt. Sollte man eines Tages aber einen Ausbau benötigen, hätte man auch genug Platz dafür, meint der Garser Bürgermeister.Großes Bau-Projekt in Rosenburg-MoldIn Langau hat man schon vor einigen Jahren Vorsorge getroffen und einen Zubau des Kindergartens veranlasst sowie eine eigene Tagesbetreuungseinrichtung, die „Kinderstube”, eingerichtet. Bürgermeister Daniel Mayerhofer berichtet, dass beides sehr gut angenommen werde. “Wir haben derzeit viele Kinder und fast die Maximalbelegung erreicht„, sagt der Gemeindechef.

Wenn der Zuzug in die Gemeinde anhalte, dann müsse man in wenigen Jahren wohl auch die Kapazitäten des Kindergartens erhöhen. Hier sei man aber in der glücklichen Lage, dass man derzeit über zwei Bewegungsräume verfüge. Bei Bedarf könne einer der Räume auch als künftiger Gruppenraum verwendet werden, ohne dass ein neuerlicher Zubau nötig sei.

Groß-Projekt in Rosenburg-Mold

Einen Zubau wird es auch in Rosenburg-Mold geben. Insgesamt 1,6 Millionen Euro werden hier investiert, die Gemeinde kann dabei auf Fördermittel der Kindergarten-Offensive des Landes zurückgreifen. Der von den Architekten Reinhard Litschauer und Richard Österreicher geplante Zubau bietet Räumlichkeiten für eine zweite Kindergartengruppe für 20 Kinder sowie eine Tagesbetreuungseinrichtung für bis zu 15 Kinder, erzählt Anita Mailer von der Gemeinde Rosenburg-Mold der NÖN. Seit März rollen auch schon die Bagger. Zum Baufortschritt sagt Mailer: “Wir sind mittendrin im Bau und planen die Fertigstellung bis Ende des Jahres.” Erfreulich: Schon jetzt würden sich die ersten Interessentinnen melden, die am neuen Kindergartenstandort gerne als Betreuerinnen arbeiten würden, weil sich das Bauprojekt in der ganzen Region herumgesprochen habe. Eine ordnungsgemäße Stellenausschreibung folge aber selbstverständlich noch, so Mailer.

