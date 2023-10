Irnfritz: Günstige Schnäppchen für die „Kurzen“

Ein eingespieltes Team und ein bewährtes Konzept - am traditionellen Kinderkleider-Basar des Vereins „Kinder Welt Irnfritz“ herrschte „Schnäppchenalarm.“ Viele Eltern standen schon in den Startlöchern und freuten sich darauf, endlich wieder für die „Kurzen“ preisgünstige Schnäppchen zu ergattern. „Hier kann man bares Geld sparen, denn Kinder wachsen so schnell aus den Klamotten raus. Also muss pünktlich zum Wetterwechsel die neue Garderobe her“, war der Tenor der Besucher.

Obfrau Tamara Judmann meinte: „Wir übernehmen Kleidung und Spielsachen und bringen die Sachen Großteils unter die Leute.“ Einen Tag vor dem Basar bringen die Verkäufer ihre nicht mehr benötigten Kleidungsstücke, die ehrenamtlichen Helfer sortieren, kontrollieren alles und präsentieren die Ware. Und auch am Tag des Geschehens hatte das Team den riesigen Verkaufsraum in der Mehrzweckhalle bestens im Griff. 80 ehrenamtliche Helfer sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Über 30.000 Artikel, darunter Kleidung, Schuhe und Spielsachen, waren im Angebot. Das Verkaufsergebnis kann sich sehen lassen. 50 Prozent der angenommenen Kleidung und Spielsachen wechselten den Besitzer. „Wir haben schon in den letzten Jahre gemerkt, dass die Nachfrage stetig steigt“, erklärte Judmann: „Für uns ist das einmal mehr eine Bestätigung, dass die Veranstaltung sich enormer Beliebtheit erfreut.“ Der Basar wird daher auch im kommenden Jahr stattfinden.

Der gesamte Erlös der zehnprozentigen Verkaufsprovision wird für den Kindergarten, die Volksschule und die Mittelschule gespendet. Am Ende der Veranstaltung konnten die Verkäufer ihr Geld und die Sachen, die nicht verkauft wurden, wieder abholen.