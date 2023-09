Brunner Volksschule wurde gestürmt

Ein voller Erfolg war der Kinderkleider-Bazarin der Volksschule Brunn, der regelrecht gestürmt wurde. Mit 9.500 Artikeln in der Kinderkleider-Bazar in Brunn einer der größten der Region. Organisiert hat den 35 Kinderkleider-Bazar die Mutter-Kind-Gruppe Brunn. Etliche Teile wechselten die Besitzer. Das große Veranstalter-Team um Obfrau Gabriele Lackner, das diesen Event ehrenamtlich stemmt, zeigte sich sehr zufrieden, rund 50 Prozent der Artikel wurden verkauft.

Mehrere hundert ehrenamtlichen Stunden für den Secondhand-Event

Schon die Vergabe von 100 Kundennummern benötigt stundenlangen Einsatz, auch die Annahme der 9.500 Artikel. Nicht nur Kleidung, von der Babyausstattung bis zur Teeny-Mode und Festtagskleidung waren im Angebot, auch jede Menge Schuhe, Spiel- und Sportsachen, Kinderwägen, Schultaschen einfach alles rund ums Kind. Der Gedanke der Nachhaltigkeit spielt dabei ebenfalls eine große Rolle. „Wir vom Bazar-Team möchten ein herzliches Dankeschön an alle, die etwas gebracht haben und alle Käufer für die langjährige Unterstützung unserer Veranstaltung aussprechen“, sagten Doris Fellhofer und Gabriele Lackner, beide seit vielen Jahren im Leitungsteam und stellvertretend für die vielen Frauen, die schon seit 35 Jahren diesen großen, vielfältigen Bazar auf die Beine stellen und immer wieder neue Helferinnen begeistern können. Gabriele Lackner: „Speziell dieser Flohmarkt bringt einen gewissen Spaßfaktor mit sich und befindet sich daher im stetigen Wachstum.“ Am Ende der Veranstaltung erhielten die Verkäufer die nicht verkauften Teile wieder zurück. Der gesamte Erlös der zehnprozentigen Verkaufsprovision wird für die Schule und den Kindergarten in Brunn gespendet.