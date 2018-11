Der Neubau für das „Hörnchen-Nest“, der Tagesbetreuungsstätte für Kinder unter zweieinhalb Jahre, in der Prof.-Karl-Scholz-Straße direkt hinter dem Landeskindergarten hat bereits begonnen.

In der letzten Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Horn wurde der Zuschlag für den Neubau an die Firma Leyrer+Graf beschlossen – die NÖN berichtete. Direkt hinter dem Kindergarten wird das Bauwerk mit dem zukünftigen Namen „Hörnchen-Nest“ errichtet. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, denn schon in einem Jahr sollen die ersten Kinder ihr „Nest“ beziehen können.

Regionaler Partner für wichtiges Projekt

„Mit der Firma Leyrer+Graf haben wir einen starken, regionalen Partner für dieses wichtige Projekt gewinnen können“, kommentiert Familienstadträtin Maria van Dyck. Nach einer durch den beauftragten Architekten Reinhard Litschauer erfolgten Ausschreibung wurde vom Gemeinderat einstimmig die Vergabe mit einer Auftragssumme von knapp 775.000 Euro netto genehmigt.

Um diese Kleinkinderbetreuung als wichtiges regionales Impulsobjekt auch finanziell zu ermöglichen wurde ein entsprechender Antrag zur Förderung über Leader Waldviertler Wohlviertel für die nächsten drei Jahre eingebracht. Ausgehend von jährlich etwa 7.000 Planstunden betragen die Gesamtkosten für die ersten drei Jahre unter Berücksichtigung von Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit und Informationsmaßnahmen zu regionalen Produkten rund eine halbe Million Euro. Zudem besteht eine Förderzusage durch das Land für den Neubau.

„Durch die finanzielle Sicherstellung und der generellen Projektbefürwortung sowohl im Gemeinderat als auch in der Bevölkerung bin ich sehr zuversichtlich, dass dieses Bauwerk ein schönes Nest für unsere kleinsten Horner wird“, freut sich die Stadträtin.