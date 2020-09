„Es besteht wohl kein Zweifel, dass die Kinder-Tagesgruppe ,Sonnenschein‘ zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist“, kann Bürgermeister Martin Falk stolz auf diese Einrichtung sein, für die er vor nunmehr 20 Jahren gemeinsam mit der damaligen Gemeinderätin (und ersten Obfrau) Sylvia Schiedlbauer als junger Gemeinde-Chef den Grundstein gelegt hat. „Es war ein Vorzeigemodell und einzigartig im ganzen Bezirk.“

Anfängliche Bedenken sind längst ausgeräumt

Zwar hat es damals, im Frühjahr 2000, Bedenken gegeben, weil die Gruppe zentrumsnah in der ehemaligen Mutterberatungsstelle (heute Rotkreuz-Haus) untergebracht war, aber das Haus samt großem Garten bot alles, was man brauchte.

NOEN Die damalige Landesrätin und heutige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nahm im Oktober 2003 in Gegenwart der Kinder und Eltern sowie Bürgermeisterin Martin Falk und „Sonnenschein“-Leiterin Gertrude Stern die Eröffnung der neuen Heimstätte in der Rainharterstraße vor.

Vier Jahre später fügte es sich, dass der Kindergarten Rainharterstraße umgebaut wurde und in den Räumlichkeiten im ersten Stock fand sich dann genügend Platz für die stets wachsende Schar an zu betreuenden Kindern. 230.000 Euro wurden damals von der Gemeinde in den Umbau investiert, die Eröffnung nahm die damalige Landesrätin Johanna Mikl-Leitner vor.

Betreuung: Von 16 zu 70 Kindern

„Mit 16 Kindern und drei Betreuerinnen haben wir begonnen“, erinnert sich Leiterin Monika Strummer, die mit Gertrude Stern, ihrer Vorgängerin, und Margit Höbarth zu den Frauen der ersten Stunde zählt. „288 Betreuungsstunden wurden damals geleistet. Heute sind es 2.100 Stunden, 70 Kinder in drei Gruppen und sechs Mitarbeiterinnen.“

Die Kindertagesgruppe „Sonnenschein“ ist ein Verein, der die komplette Abwicklung und Organisation selbstständig übernimmt, die Gemeinde ist der „Financier“, der jährlich rund 25.000 Euro zuschießt – neben den Beiträgen, die von den Eltern zu leisten sind. Die sind davon abhängig, wie lang die Kinder im Alter von einem Jahr bis zu 15 Jahren an fünf Tagen die Woche zwischen 6.30 und 18.30 Uhr betreut werden und denen Verpflegung ebenso angeboten wird wie Lernhilfe.

Jubiläum wird im kleinen Rahmen gefeiert

Exakt 20 Jahre nach der Eröffnung wird am 4. September gefeiert, allerdings coronabedingt leider nur in kleinem Rahmen ohne Öffentlichkeit. In den zwei Jahrzehnten ist das Ziel das gleiche geblieben.

„Wir wollen“, so Strummer, „die Kinder annehmen, wie sie sind, sie können sich entsprechend ihren Möglichkeiten, Wünschen und Bedürfnissen bei uns gut entfalten. Geborgenheit und Sicherheit haben für uns große Wichtigkeit.“