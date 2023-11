Drosendorf: Ein Tanzabend im Zeichen des Kinos

Eingangsbereich, Tischdekoration, Kerzenleuchter und der rote Samtstoff an den Wänden waren das perfekte Ambiente für eine sscarreife Ballnacht. Damenspende waren Polaroid-Fotos zur Erinnerung an den Event. Willi Erasmus eröffnete die Veranstaltung. „Let`s Swing! Let`s Dance!“ forderte die Live Band „Saxophon Affairs“ mit Sängerin Daniela Krammer die Gäste auf. Und alle schwangen hübsch zurecht gemacht das Tanzbein.

„Der Filmclub Drosendorf ist Pionier in Sachen Freiluftkino und hat 1992 einen Trend vorweggenommen, der zehn Jahre später einsetzte. Ausgerüstet mit allen Formaten, von 35-mm-Projektoren, die auf einem Anhänger montiert sind, bis zum lichtstarken Beamer, spielt der Filmclub Drosendorf nicht nur auf verschiedenen Plätzen in Drosendorf, sondern ist auch Gast bei zahlreichen Waldviertler Veranstaltern“, erklärte Obmann Erasmus. Zur mitternächtlichen Stunde wurden verpixelte Filme präsentiert, die mit einem Film-Quiz, bei dem als Hauptpreis ein Wochenende im Brauhaus in Hallstadt winkte und es weitere attraktive Preise zu gewinnen gab, endeten. „Wir blicken zurück auf ein erfolgreiches Film-Jahr. Über 60 Filmabende im Waldviertel wurden vom Filmclub Drosendorf im Waldviertel organisiert“, betonte Erasmus. Im Dreivierteltakt auf dem Ballparkett waren neben Extremschrammler Roland Neuwirth auch zahlreichen Gemeindemandatare und Vertreter der heimischen Wirtschaft zu sehen.