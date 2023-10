Cäcilien-Medaillen für Organisten

Sie sorgen bei Messen und Gottesdiensten nicht nur für die musikalische Umrahmung, sondern auch für Lebendigkeit in den Pfarren der Region: Bei den Erntedankfesten im Pfarrverband Eggenburg, Burgschleinitz, Kattau und Roggendorf wurden daher die Organistinnen und Organisten der jeweiligen Pfarren für langjährige Verdienste mit der diözesanen Cäcilien-Medaille in Bronze, Silber und Gold geehrt.

Beate Fidesser-Metzger vom Pfarrgemeinderat Eggenburg würdigte diesen Dienst mit den Worten: „Die Orgel erhebt die Seele zu Gott und ist auch ein gutes Bild für die Kirche: Mit der Vielfalt ihrer Stimmen und ihrer Fähigkeit, Dissonanzen aufzutürmen und sie letztendlich in Harmonie zu versöhnen.“ Die Orgel begleitet die Pfarrgemeinde bei Gottesdiensten mit altbewährten Liedern und ermutigt uns ebenso, in neue Lieder einzustimmen. Sie begleitet uns in Zeiten tiefer Trauer und feiert mit uns freudige Ereignisse. „Eine Organistin oder ein Organist trägt dazu bei, dass die Nähe Gottes in vielen Momenten nahezu greifbar erscheint“, meinte auch Pfarrer Sepp Schachinger.

Besonders lange, nämlich schon 60 Jahre, üben diese Tätigkeit Ernst Überreiter und Maria-Magdalena Nödl in Eggenburg aus. Seit 55 Jahren Organistin ist Rosemaria Zandl in Eggenburg, seit 50 Jahren Ulrike Jordan in Eggenburg, seit 45 Jahren Franz Führer in Kattau, seit 40 Jahren Waltraud Alexander in Eggenburg, seit 30 Jahren Andrea Schuch in Burgschleinitz und seit 25 Jahren Andrea Hammerl in Roggendorf.

Im Zuge des Erntedankfestes wurden auch Maria Stift und Christine Bauer für ihr 20jähriges Engagement bei der Reinigung der Pfarrkirche geehrt.