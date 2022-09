Kirchliche Feier Mödring: 150 Gäste beim Erntedankfest

Lesezeit: 2 Min RH Red. Horn

M it einer feierlichen Segnung einer Silberlinde, die von Manfred Band an die Pfarre Mödring gespendet wurde, wurde das heurige Erntedankfest in Mödring gestartet. Dabei wurde einmal mehr die Schöpfungsverantwortung und das hohe Umweltbewusstsein der Mödringer Pfarre hervorgestrichen.