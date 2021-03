Ratschen mit Maske & Abstand im Bezirk Horn.

Gründonnerstag, sechs Uhr früh: Die Ministranten in Kattau (insgesamt sind’s sieben) werden zu diesem Zeitpunkt mit ihren Ratschen in der Hand durch die kleine Ortschaft ziehen. Josephine Pfaunz, Robert Arnberger, Moritz und Adam Schlegel freuen sich schon darauf, trotz der frühen Stunde. „Endlich wieder raus!“

Die Diözese in St. Pölten hat am Mittwoch der Vorwoche allen Pfarren bekannt gegeben, dass das Ratschen dank der Novelle der vierten Covid-Schutzmaßnahmenverordnung möglich ist. Die Bedingungen: Zwei Meter Abstand sind einzuhalten und die Teilnehmer tragen eine FFP2-Maske, Kinder zwischen sechs und 14 Jahren eine Stoffmaske.

Innenräume dürfen nicht betreten werden, auf Gesang wird verzichtet und Spenden oder Geschenke dürfen nur von einer Person übernommen werden. Magdalena Ziegler begleitet die Ratscher in Kattau und wird darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden.

Sie ist froh, dass die Tradition heuer fortgeführt wird. „Das ist wirklich super. Man kommt wieder zusammen.“ Sie selbst erinnert sich gut an ihre Zeit als Ministrantin und Ratscherin: „Das war immer mit Spaß und Spiel verbunden.“ Ziegler ist seit 2018 im Pfarrgemeinderat vertreten und kümmert sich mit ihrer Schwester und einem weiteren Jugendpfarrgemeinderat um die Ministranten. „Wir begleiten sie, wo’s geht, beim Sternsingen zum Beispiel.“

„Wird schwierig einzuhalten sein“

Pater Josef Schachinger ist froh, dass mit dem Ratschen eine gewisse Normalität zurückkehre, fürchtet aber, dass die Freude mit den Einschränkungen getrübt sein könnte. „Es ist ein schönes Zeichen und etwas Besonderes für die Kinder, wenn sie ratschen gehen dürfen“, erklärt der Stadtpfarrer und Moderator im Pfarrverband Eggenburg. „Die Maßnahmen werden heuer schwierig einzuhalten sein, wenn fünf oder zehn Kinder gehen “, ergänzt er.

Ob dies gemeinsam umsetzbar ist, wird von Organisatoren vor Ort entschieden. Schachinger habe Rückmeldungen bekommen, dass man gewillt sei. Einen kompletten Überblick muss er sich erst verschaffen. In Eggenburg wird am Beginn der Kinderliturgie mit Abstand geratscht, durch die Stadt wird man nicht ziehen.

Dechant Michael Hüttl (Horn) unterstreicht, wie wichtig es sei, sich an die Rahmenbedingungen zu halten. „Das passiert nicht aus Jux und Tollerei, da geht’s wirklich um Menschenleben. Ich glaube, dass man das nicht auf die leichte Schulter nehmen kann. Der Schutz des Lebens geht vor.“

2020 musste er beobachten, das sich viele Pfarren an die Vorgaben gehalten haben, aber nicht alle. Die Kirche empfahl ausdrücklich, nicht durch die Ortschaft zu ziehen, sondern das Ratschen vor das Haus und in den Vorgarten zu verlegen. Dem hat man den heiteren Titel „Ratschen in den Patschen“ verliehen.

„Ich glaube, dass das ein guter Beitrag für das seelische Gleichgewicht und Wohlbefinden der Kinder ist.“Dechant Andreas Brandtner

„Viele haben sich daran gehalten, einige nicht“, erinnert sich der Pater. „Ich habe kein Verständnis dafür“, schüttelt der Pater den Kopf. „Die Kirche lebt nicht in einem luftleeren Raum und hat sich an staatliche Gesetze zu halten.“ Wenn Generalvikar oder Bischof Rahmenbedingungen ausverhandeln, dann stärke man ihre Position, indem man sich daran hält. „Es ist notwendig, dass die Organisation in sich funktionieren muss.“

Die Kirche habe für ihn eine Vielfalt an Traditionen, das Ratschen gehöre dazu, „ist ein Ausdruck der Gemeinschaft“. Die Kinder – nicht in jeder Pfarre gehen ausschließlich Ministranten – rufen mit ihrem lautstarken, klappernden Marsch zum Gebet auf.

Für Andreas Brandtner, Pfarrer in Langau und Dechant in Geras, wird die Besinnung in Zeiten wie diesen wichtiger. Das sieht Hüttl ähnlich, wenn er darüber spricht, welche Bedeutung der Kirche in Krisen zukommt.

Brandtner ist froh, dass das Ratschen stattfinden kann. „Ich glaube wirklich, dass diese Bräuche ganz wichtig sind. Ich glaube, dass das ein guter Beitrag für das seelische Gleichgewicht und Wohlbefinden der Kinder ist“, führt er aus. Die Voraussetzungen seien optimal, weil die Kinder in den Schulen regelmäßig Tests durchführen. Die Pfarren treffen aber selbst die Entscheidung, in Langau hat ihm der Pfarrgemeinderat bestätigt, dass geratscht wird.