Rotary Club Geras unterstützt Renovierung

Gemeinsam mit „Geras klingt“ veranstaltet der Rotary Club Geras Waldviertel am Donnerstag, 3. August, um 19 Uhr ein Benefizkonzert in der Dominikanerkirche Retz zur Unterstützung der Renovierung der Kreuzigungsgruppe am Retzer Kalvarienberg. Geboten wird Romantische Chor- und Orgelmusik, Gregorianik, Iranische Lieder und Klanginstallationen. Es werden Werke von Felix Mendelssohn, Josef Gabriel Rheinberger, Gabriel Fauré und Max Hundelshausen geboten. Zu hören sind die persische Sängerin „ELA“ sowie das Ensemble Klangraum unter der Leitung von Hans Hermann Jansen (RC Höxter).

Seit über 40 Jahren unterstützt und fördert der Rotary Club Geras Waldviertel den Jugendaustausch sowohl für Schüler als auch junge Erwachsene. Schüler haben die Möglichkeit, ein Jahr mit Schulbesuch im Ausland zu verbringen oder junge Erwachsene ein Praktikum in ihrem Beruf zu absolvieren. Sozialprojekte und in Not geratene Mitmenschen werden laufend unterstützt, aber auch die Erhaltung von Kulturgütern ist ein wichtiger Aufgabenbereich des Clubs.

Durch die Unterstützung können die zur Erhaltung notwendigen Arbeiten in Auftrag gegeben und das Kunstwerk in den Originalzustand versetzt werden. Die Renovierung und Wiederherstellung der fast 300 Jahre alten Kreuzigungsgruppe am Retzer Kalvarienberg hat bereits begonnen.