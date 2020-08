Intendant Johannes Wildner verzaubert seit Anfang Juli jeden Freig mit erlesenem musikalisch-literarischen Programm in der Babenberger-Burg. Wie vielseitig und tiefgründig die „KlangBurg“ ist, verdeutlichte der Freitagabend mit „Wort und Weise“.

KlangBurg Wildners erste Bilanz in Gars: „Aber es geht doch!“

Anne Bennent (Rezitation), Otto Lechner (Akkordeon), Tristan Schulze (Violoncello) und Johannes Wildner (Violine und Viola) entführten ihr Publikum – wetterbedingt im Festsaal – in eine ganze eigene und persönliche Klangwelt, teils hochmelodiös, teils skurril – angelehnt an die Texte des Schweizer Schriftstellers Robert Walser. Bennent rezitierte ausgewählte Texte des 1878 geborenen und 1956 verstorbenen Autors mit großer Spielfreude – bis hin zu Passagen, die im Monolog schauspielerisch in Szene gesetzt wurden.

„Abenteuer ist es für mich Robert Walsers Gedankengängen zu folgen, immer wieder den Boden verlierend, dahin wo das scheinbar Vertraute wie völlig fremde Landschaft anmutet“, sagt Bennet über Walsers Literatur. „Selbst die Erstarrung wird mit ihm zusammen zu einer Bewegung.“ Musiziert wurden unter anderen Stücke des Akkordeon-Virtuosen Otto Lechner und des renommierten Komponisten Tristan Schulze.

"Olymp der abendländischen Musik"

Als letzterer vor knapp 30 Jahren nach Österreich übersiedelte, war Lechner einer seiner ersten Bezugspunkte in seiner neuen künstlerischen Heimat. Bei genauer Betrachtung haben diese Künstler erstaunlich viele Berührungspunkte, wie Johannes Wildner betont: „Beide sind sich einig, dass die äußerste Strenge und genauste Ordnung, wie J. S. Bach sie kompositorisch vorgelebt hat, der Olymp der abendländischen Musik ist. Sie sind sich aber ebenso einig, dass das Wesen der Musik an sich jegliche Art von Grenzen verbietet.“

Genau dieses Spannungsfeld kam in der Burg Gars auf kreative Weise zum Ausdruck. Die Gestaltung des Abends folgte dementsprechend maßgeblich der Inspiration und Intuition dieser Ausnahmekünstler im Zusammenwirken mit den tausendjährigen Burgmauern und dem Publikum. Beeindruckend war die große Feinfühligkeit, mit der die drei Musikgrößen Lechner, Schulze und Wildner miteinander agierten, sodass jeder Ton für sich zum Erlebnis wurde.

Im zweiten Teil des Abends rückte die unnachahmliche Vortragskunst von Bennent noch stärker in den Mittelpunkt. Lechner und Schulze schufen dazu mit viel Gefühl einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen.