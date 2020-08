Lange hat Intendant Johannes Wildner zugewartet, aber schließlich musste er doch „Carmen“ auf nächstes Jahr verschieben. An deren Stelle hat er gleichsam über Nacht ein Programm mit Freunden aus dem Boden gestampft, mit dem im Sommer an zehn Freitag-Abenden die KlangBurg Gars bespielt wird. Die Horner NÖN bat ihn zu einem Gespräch.

NÖN: Wie fällt nach fünf Abenden Ihre Zwischenbilanz aus, was die künstlerische Seite betrifft?

Johannes Wildner: Was in einem Medium über Salzburg gesagt wurde, nämlich „Der Triumph liegt allein schon darin, dass es stattgefunden hat“, trifft gewissermaßen auch auf uns zu. Wir sind traurig, dass wir keine Oper hingebracht haben, aber glücklich, dass wir ein Programm für die Menschen in Gars und der Region geboten haben, das sich sehen lassen kann, dass Dinge passiert sind, die etwas bewegt haben. Und sind erstaunt, dass sie eine solche Resonanz ausgelöst haben.

Wir haben viele positive Reaktionen bekommen, zum Teil auch von einem völlig neuen Publikum, das noch nie bei uns in der Oper war. Und dank der Künstler, die hier aufgetreten sind, langjährige Freunde oder die beiden Garser Anne Bennent und Otto Lechner, haben wir wirkliche Höhepunkte bieten können. Das alles ermutigt mich, auch in künftigen Opernsaisonen diese Art von Programm weiterzuführen. Die Burg muss ein Treffpunkt der Menschen bleiben.

Und wie sieht die Bilanz aus, wenn man die wirtschaftliche Seite betrachtet?

Es ist nicht so wichtig, wie viel wir umsetzen. Wir geben jedenfalls nicht mehr Geld aus, als wir zur Verfügung haben, bleiben in kleinem Rahmen. Unser Geschäftsführer Peter Schneyder dreht jeden Cent dreimal um. Wir machen keinen Gewinn. Man muss sagen: Eigentlich geht es nicht, – aber es geht doch!

Es gibt ja ein genaues Corona-Konzept was Mitwirkende, Mitarbeiter und Zuhörer betrifft. Ist es so aufgegangen, wie sie es ausgearbeitet haben?

Bis jetzt ja. Wir passen aber sehr auf, halten Abstand, auch im Büro, tragen Masken. Von den Besuchern haben wir noch keine Beschwerden gehört, die Leute sind sehr geduldig, auch was das Anstellen beim Buffet betrifft. Außerdem treffen wir uns jeden Freitagvormittag, um Neues in unser Konzept einfließen zu lassen.

Wie sind Ihre Erwartungen für die nächsten Vorstellungen?

Ich hoffe natürlich, dass uns das Publikum weiter so unterstützt, indem es zu uns kommt, und es macht ihnen Freude, was geboten wird. Und das freut auch uns. Auch die NÖN muss hervorgehoben werden, die laufend über uns berichtet. Ich bin zuversichtlich für die nächsten Abende, an denen hoffentlich auch das Wetter hält. Mein Herz hängt besonders am letzten Abend, an der „Garser Burg-Schubertiade“ am 4. September, wo ich mit drei Freunden und meinem Lehrer Ernst Kovacic musiziere.

Wie sieht das Programm nach diesem 4. September aus?

Der Auftritt Erwin Ortners mit dem Arnold Schoenberg Chor und den „Carmina Burana“ ist leider abgesagt, auch der von Willi Resetarits. Jener des Kabarettisten Alex Kristan ist noch in Schwebe. Sicher gibt es aber ein Konzert mit dem Gitarristen Peter Ratzenbeck und das – etwas ausgedünnte – Babenbergerfest am 15. November.