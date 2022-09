„Finanzamt zu? Definitiv nicht“

Mit einer klaren Ansage sorgte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bei seinem Besuch am Standort Horn der Dienststelle Waldviertel des Finanzamts Österreich für erfreute Besucher bei den anwesenden Mitarbeitern. Auch wenn die Personalsituation wegen mangelnder Bewerber aktuell schwierig sei, sei es ihm ein Anliegen, jene Standorte, an denen so wie in Horn Platz für eine Erweiterung wäre, auch auszubauen. Derzeit arbeiten 14 Mitarbeiter im dritten Stock des Horner Schlosses.

Um die angespannte Personalsituation bei den Finanzämtern zu verbessern, bringe man gerade eine Dienstrechtsnovelle auf Schiene, sagte Brunner, um die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen. Angedacht seien eine Verkürzung der Ausbildungszeiten, Vereinfachung des Personal-Recruitings. Auch eine Verbesserung bei der Anrechnung von Vordienstzeiten könne man andenken.

Beim Besuch der Firma Riegl: Franz Linsbauer, Ludwig Schleritzko, Johannes Riegl, Minister Magnus Brunner, Bürgermeister Gerhard Lentschig und Vize Heinz Nagl. Foto: Thomas Weikertschläger

Aktuell haben die Mitarbeiter nicht nur wegen des geringen Personalstands zu kämpfen. Auch die Aggressivität ihnen gegenüber werde immer mehr zum Problem, Beschimpfungen und Drohungen inklusive. Vor allem, wenn es sich um strafrechtlich relevante Vergehen handle, müsse man hier strikt vorgehen, sagte Brunner.

Auch Firma Riegl überzeugte den Minister

Danach ging es für Brunner noch zur Firma Riegl in die Riedenburgstraße. Firmenchef Johannes Riegl stellte dem Minister bei einem Firmenrundgang die über 40-jährige Firmengeschichte vor. Besonders beeindruckt zeigte sich Brunner von der Tatsache, dass das Unternehmen in der Covid-Krise ohne eine einzige Stunde Kurzarbeit durchgekommen ist.

Am Standort Horn arbeiten derzeit 130 Mitarbeiter, insgesamt hat das Unternemen 220. Und die zuletzt errichtete Halle soll nicht der letzte Erweiterungsschritt gewesen sein, an Plänen für den weiteren Firmenausbau wird laut Riegl schon fleißig gearbeitet.

