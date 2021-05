Jetzt ist es fix: Dem Jubiläums-Jahr von „Geras klingt“ steht nichts mehr im Wege. Die Klassik-Konzertreihe im Stift Geras geht heuer in ihre zehnte Saison. Obfrau Gerlinde Hofbauer: „Wir sind überglücklich, dass es auch heuer gelungen ist, ein wunderbares Programm zusammen zu stellen – vor allem für einen so kleinen Veranstaltungsort.“

Philharmoniker und Konzerthaus-Produktion zu Gast. Denn Hofbauer ist es dank intensiver Bemühungen gelungen, auch heuer wieder ein attraktives Programm mit absoluten Größen der Musik-Szene zusammen zu stellen. Der Saisonauftakt geht am Samstag, 12. Juni, im Marmorsaal über die Bühne. Gitarristin Zsófia Boros und Fagottist Benedikt Dinkhauser werden für temperamentvolle und ausdrucksstarke Musik sorgen. „Die ECM-Künstlerin Boros und der Wiener Philharmoniker Dinkhauser, die ihre Instrumente in völlig neuem Licht erscheinen lassen, führen uns mit ihrem Programm – neben Mitbringseln aus Paris und Ausflügen zu Solostücken – hauptsächlich nach Südamerika“, macht Hofbauer Lust auf mehr.

Benedikt Dinkhauser und Zsófia Boros (von links) gestalten am 12. Juni das Auftaktkonzert von „Geras klingt“ – und werden dabei Fagott und Gitarre in neuem Licht erscheinen lassen. Lukas Beck, Lukas Beck

Von Oper bis Kinderprogramm. Ebenfalls schon fixiert sind Konzerte im Juni, August und September. Fix ist der Auftritt von Flötist Karl-Heinz Schütz, Soloflötist im Wiener Staatsopernorchester. Er soll „mit seinen grandiosen Flötentönen“ am 27. Juni gemeinsam mit Anneleen Lenaerts, Soloharfenistin der Wiener Philharmoniker und gefeierte Solistin im In- und Ausland, unter anderen mit Schubert für Begeisterung sorgen.

Im August gastieren Sopranistin Alexandra Reinprecht, Bariton Adrian Eröd und Pianist Christian Koch in Geras. „Sie werden zeigen, dass Oper nicht nur mit Tod und Boshaftigkeit zu tun hat, sondern auch lustig sein kann“, sagt Hofbauer. Im September wartet dann auf Kinder ein absolutes „Schmankerl“. Das Aureum Saxophon Quartett wird eine besondere Version von Modest Musorgskys „Bilder einer Ausstellung“ aufführen – und das nicht nur musikalisch, sondern auch schauspielerisch. Diese Produktion hätte 2020 für eine Woche im Kunsthaus in Wien aufgeführt werden sollen, fiel dann aber der Corona-Pandemie zum Opfer. Jetzt haben Kids in Geras die Chance, diesen Genuss nachzuholen.

Fröhlichkeit und Geselligkeit stehen im Zentrum. Generell habe sie an die Künstler die Bitte gestellt, ihre Konzerte unter das Motto der Fröhlichkeit zu stellen. „Wir wollen positiv nach vorne schauen und mit Musik dazu beitragen, dass wieder die Lebenslust in den Fokus rückt“, sagt Hofbauer. Daher habe man auch bewusst relativ frühe Beginnzeiten für die Konzerte gewählt. „Wir wollen ja nicht, dass die Leute dann gleich nach den Konzerten nach Hause gehen. Sie sollen auch noch die Chance haben, danach mit den Künstlern zu plaudern und gemeinsam Essen zu gehen“, streicht Hofbauer die Besonderheit der „Geras klingt“-Konzerte hervor, bei denen der Kontakt zwischen Publikum und Künstlern traditionell ein sehr enger ist.

Corona-Sicherheit im Fokus. Generell merke sie, dass nach „dieser harten Zeit“ das Bedürfnis nach Kultur und gesellschaftlichem Leben hoch sei. Daher sei es wichtig, auch wenn derzeit „nur“ drei Konzerte für Erwachsene fixiert sind, Kultur-Veranstaltungen anzubieten. Nicht außer Acht lassen werde man dabei die Sicherheit. Ähnlich wie im Vorjahr werde es ein strenges Präventionskonzept geben, auch wenn sich die Situation dank der zunehmenden Zahl an geimpften Personen entspanne.

Hoffnung auf weitere Konzert-Termine lebt. Außerdem: „Vielleicht können wir ja im Herbst noch den ein oder anderen Termin einschieben. Wir haben einiges in petto“, hofft Hofbauer auf weitere Konzert-Abende im Stift Geras. Sie spüre auch bei den Künstlern, dass die gerne hier auftreten wollen: „Sie schätzen einfach das familiäre Ambiente, das sie sonst nirgendwo haben. Das spürt man“, sagt Hofbauer. Bester Beweis dafür ist der Auftritt von Schütz am 27. Juni. Der Termin in Geras fällt zwischen seine Stationen in Orlando (Florida. 22. Juni) und Hamburg (30. Juni). Am Samstag und Sonntagabend (26. und 27. Juni) spielt er Oper in Wien, dazwischen kommt er für „ein wunderbares, auf uns abgestimmtes Konzert“ nach Geras.