Auftakt in Kultursaison: Endlich Ruhe? Nein, Lachen ist Pflicht

Viele warten sehnsüchtig darauf: Endlich nimmt das Kultur-Leben auch im Bezirk Horn wieder richtig Fahrt auf. Das erste große Event steigt am 19. Februar im Veranstaltungszentrum in Klein-Meiseldorf. Und dort ist an diesem Tag – so wie jeden Tag – Lachen Trumpf. Zumindest wenn es nach der Hauptprotagonistin Katharina Grabner-Hayden geht. Die 54-Jährige nimmt ihre Gäste mit ihrem Lesekabarett auf eine humorvolle, satirische Reise mit. Dabei geht es um Liebe, um den Frühling, um neue Beziehungen ..., „also all das, worauf wir uns nach dieser harten Zeit schon alle freuen“, sagt Grabner-Hayden. Und gipfeln lässt sie den Abend in einem „Hymnus auf uns alle. Wir können stolz darauf sein, wie wir sind“.

Warum sie Lachen für mehr als nur eine Medizin hält? „Weil es hilft, den Alltag positiv zu gestalten.“ Durch ihn schaffe man es, Vertrauen ins Leben zu bekommen. Humor könne – ähnlich wie ein guter Start in den Tag mit Musik von Mozart oder Haydn – ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den uns derzeit auch wegen der Coronakrise einholenden Kultur-Pessismismus sein.

Andere Instrumente – nämlich Klarinetten – steuert das Musik-Quartett „rosarot & himmelblau“ zum Abend bei. In den vier jungen Musikern habe sie kongeniale Partner für ihr Programm gefunden: „Sie könnten ja fast meine Kinder sein, sie halten mich jung. Dass sie mich alte Oma mitnehmen, taugt mir irrsinnig“, sagt sie.

Wer sich davon überzeugen möchte: Der Termin findet auf Initiative des Kulturvereins „M.ars“ am Samstag, den 19. Februar, um 19 Uhr, im Veranstaltungszentrum Klein-Meiseldorf statt.

