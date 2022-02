Der Kultur-Frühling ist voll erwacht

Was für ein Frühlingserwachen! Mit dem Auftritt von Autorin Katharina Grabner-Hayden im Veranstaltungssaal in Klein-Meiseldorf fiel der Startschuss ins Kulturleben im Bezirk Horn so richtig fulminant aus. Und zur Freude von M.ars.-Obmann Erich Piffl und Bürgermeister Niko Reisel war der Andrang zum Auftritt groß – bis auf den letzten Sessel war der Saal gefüllt.

Mit „alles nur erstunken und erlogen“ charakterisierte Grabner-Hayden die von ihr vorgetragenen Geschichten. Und dennoch: Wenn man sah, wie sich gerade Pärchen bei Geschichten über Schwierigkeiten im Sex-Leben in langjährigen Beziehungen oder über die Probleme „durchschnittlich eitler Damen“ bei der Wahl ihrer Garderobe ansahen, dann wusste man: Jeder der Gäste fand sich in der ein oder anderen Geschichte selber wieder.

Da ging es um eine Fahrt zwecks Liebe-Machen und sich Berauschen mit einem Elektroboot, die in der Schleuse eines Staudamms und dann in der Obhut der Gesetzeshüter endet. Dann wurde ein Erlebnis mit einem Beamten, der sich als „degenerierte Körperöffnung“ gebärdet, aufgerollt. Besonderes Amusement weckte die Geschichte über einen geplanten Liebesakt in einer Kaltschaummatratze, der für ein etwas in die Jahre gekommenes Paar zur nicht bewältigbaren Herausforderung wird. Auch die Tücken, die die Planung einer Reise für eine sechsköpfige Familie mit sich bringt – und schließlich nicht auf den Malediven, sondern am Erlaufsee in Niederösterreich endet – sorgte für jede Menge Grinser in den Gesichtern der Gäste.

Musikalisch begleitet wurde die Kabarett-Lesung vom Klarinettenquartett „rosarot & himmelblau“. Und das begeisterte nicht nur die Autorin selbst („Ich liebe euch“), sondern auch das Publikum. Egal ob Polka-Klänge, die Titelmelodie aus dem Tatort oder Schostakowitsch – ausgerüstet mit Klarinette, Bassetthorn, Bassklarinette, Cajon, Melodika und jeder Menge hübscher Blümchen im Haar überzeugten die vier Musiker mit virtuoser Instrumentenbeherrschung, Spielfreude und humoristischem Talent. Auch wenn der ein oder andere links von rechts nicht unterscheiden konnte.

Nächster Termin: 2. April mit „da Jo & El Tobo“

Wie sehr sich Grabner-Hayden mit ihren Musikern kongenial ergänzt, zeigten sie gemeinsam mit einer Nummer über die Bedeutung des Alters bei der Wahl eines Lebenspartners. Und jetzt wissen alle: Sich einen „alten“ Mann zu nehmen, kann durchaus seine Vorteile haben.

Ergänzt wurde der Abend mit der Ausstellung von Fotos von Franz Pass, Mitglied des Eggenburger Fotoclubs, der den Gästen auch für Fragen zu seinen Werken zur Verfügung stand. Fazit: Ein Abend, wie er besser nicht hätte verlaufen können und der den Künstlern neue Fans und dem Verein M.ars die Gewissheit gebracht hat, dass es die richtige Entscheidung war, jetzt in die Saison zu starten.

Weiter geht‘s in Klein-Meiseldorf übrigens am 2. April mit dem Konzert von „da Jo & El Tobo + Wödunter-Gang Band“. An diesem Abend werden auch Aquarelle und Akrylbilder von Claudia Hüttl gezeigt.

