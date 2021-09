Normalerweise sind Brillen dazu da, beim Sehen zu helfen. Dass der entgegengesetzte Effekt, die Sicht zu vernebeln, aber auch seinen Nutzen hat, demonstrierten der Kleinmeiseldorfer Christopher Kerl und Alexander Schuster aus Stockerau. Die beiden HTL-Absolventen setzten ein außergewöhnliches Projekt um. Wenn man ihren „Smoke Trainer“ auf der Nase sitzen hat, lässt sich die Sichtweite soweit verringern, dass man die Hand vor den Augen nicht mehr sieht.

Welchen Nutzen das hat? Nun wie der Name schon verrät, hat es etwas mit Rauch zu tun. Es handelt sich um einen Brillenaufsatz für Atemschutzmasken und soll zu einem nützlichen Hilfsmittel bei Atemschutzübungen der Feuerwehr werden. Mit dem „Smoke Trainer“ werden die Sichtverhältnisse eines mit Rauch gefüllten Raumes simuliert.

Spezialfolie macht Simulation möglich

Das Projekt entstand im Rahmen einer Abschlussarbeit an der HTL Hollabrunn. Kerl und Schuster absolvierten den Zweig für Elektrotechnik und sind auch bei ihren jeweiligen Feuerwehren aktiv. „Die ursprüngliche Idee stammt eigentlich von Alexander. Er wollte unbedingt etwas mit der Feuerwehr für seine Maturaarbeit machen und da er wusste, dass ich auch dabei bin, hat er mich gefragt, ob ich nicht mit ihm zusammenarbeiten will“, schildert Kerl die Projekt-Entstehung.

Schuster stieß im Zuge seiner Recherche auf eine spezielle Folie (PDLC Folie), die durch unterschiedliche Spannungen ihre Durchsicht verändert. „Das funktioniert mit kleinen Kristallen in der Folie. Je stärker gespannt, desto mehr Kristalle richten sich aus und desto besser ist die Durchsicht“, erklärt Kerl. Die Spannungsstärke wird dabei elektronisch mit einem Mini-Computer auf dem Aufsatz eingestellt. Dieser bekommt das Signal von einem Laptop, auf dem sich die Sicht per Schieberegler stufenlos einstellen lässt. Wie das dann aussieht, lasse sich nur schwer beschreiben. „Die Sicht wird dadurch grau milchig“, sagt der HTL-Absolvent. Bei nullprozentiger Spannung könne man dann gerade noch so die eigene Hand sehen, aber auch nur, wenn man sie vor eine Lampe hält.

Feuerwehren setzen bei Übungen schon auf „Smoke Trainer“

Gestartet haben die beiden Tüftler in der vierten HTL-Klasse. Mit der Maturaarbeit konnten sie sogar den „Bosch - Technik fürs Leben Preis 2020“ abräumen. Mittlerweile ist das Projekt dreieinhalb Jahre in Arbeit. Ein Ende sei noch lange nicht in Sicht. „Man kommt immer wieder auf Wege, um den Smoke Trainer noch zu verbessern“, schildert Kerl. Während der Stockerauer Kollege mehr für die Aufsätze selbst zuständig ist, kümmert er sich vermehrt um die Computer-Software.

Das Projekt macht auch bei den Feuerwehren bereits von sich reden. Um Rauch bei Übungen zu simulieren, wird seit jeher auf Nebelmaschinen vertraut. Der „Smoke Trainer“ hat dieser gegenüber einen entscheidenden Vorteil. „Mit der Nebelmaschine sieht der Ausbildner selbst auch nichts und kann schwerer beurteilen, ob Fehler gemacht werden“, erklärt Kerl. Mit dem Aufsatz kann dagegen gezielt nur den Auszubildenden die Sicht genommen werden.

Großes Ziel: Serienproduktion

So kam der „Smoke Trainer“ testweise bei mehreren Übungen, wie in Stockerau, Kottingbrunn oder jüngst in Friedersbach zum Einsatz. „Wir bekommen laufend Anfragen“, erzählt Kerl. Dabei stellt man die Erfindung komplett kostenfrei zur Verfügung. „Uns geht es momentan nur um das Feedback.“

Das große Ziel sei nämlich, irgendwann in Serie zu gehen und ihn europaweit kommerziell zu vertreiben. Bis dahin warte aber noch viel Arbeit. Vier der Aufsätze haben die beiden schon gebaut. Einige Aspekte, wie die Schaltung des Aufsatzes, würden aber noch eine Überarbeitung benötigen, bevor sie seriell hergestellt werden können. Auch Anpassungen an mehrere Maskentypen sind noch geplant. Aktuell passt der „Smoke Trainer“ nur auf eine bestimmte Maske. Kerl und Schuster stehen jetzt kurz davor, auch ein Patent für ihre Erfindung zu bekommen.

Bei den bisherigen Einsätzen wurde das Gerät jedenfalls mit positiver Resonanz aufgenommen und für die realistische Rauchsimulation gelobt. Die Feuerwehr Stockerau nutzt den „Smoke Trainer“ seit April bei Atemschutzübungen.

Anfragen gibt es schon genug, etwa von einer deutschen Firma für einen Auftritt bei einer Messe für Einsatzkräfte-Technik in Hannover. „Das müssen wir uns aber noch überlegen. Wir wollen nicht mit einem Prototypen dorthin fahren und dann lachen uns die großen Hersteller aus. Wir müssten schon mehr oder weniger in Serie sein“, meint Kerl.