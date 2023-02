Voller Saal zum Saison-Auftakt

Werbung

Livemusik mit Top-Künstlern findet in Klein-Meiseldorf ausschließlich im Veranstaltungszentrum statt. „A wonderful tonight“ bei Blues, Rock und Folk erlebten diesmal die Besucher bei der Blues- und Rocknacht im „Lebenswert.“ Mit dem Konzert von „Katonacoustic feat. Armin & Aaron“ mit den drei Eggenburger Brüdern Erwin, Hans und Christian Katona verstärkt durch Sohn Armin am Dudelsack, seinem Cousin Aaron an der akustischen Gitarre und Erwin Perchtold an der Technik, wurde die Veranstaltungsreihe 2023 des Vereins M.ars eröffnet.

Da das Organisationsteam um Erich Piffl mit dem Engagieren von Musikgruppen immer ein glückliches Händchen hat, war die Veranstaltung in kürzester Zeit ausverkauft. Nach der launigen Begrüßung der Konzertbesucher durch Obmann Piffl zogen die Musiker von Katonacoustic bereits nach den ersten Takten ihr Publikum in den Bann, es wurde gejubelt und mitgeklatscht. Die Musiker verstanden es, mit ihren Gitarren, Gesang und viel Gefühl das Publikum in eine andere Welt zu verführen. Ob Blues, Rock oder Folk, sie beherrschten jede dieser Musikrichtungen in den feinsten Nuancen. Die Liveperformance der Akteure lässt sich ohne Zweifel mit dem Prädikat „Weltklasse“ versehen und so forderte das Publikum Zugabe um Zugabe, dem die Musiker gerne nachkamen. „Ist nicht nur die Gage, sondern auch der Applaus das Brot der Künstler“, stellten diese scherzend fest.

Die bereits traditionellen Ausstellungen im Rahmen der Konzertreihe gestaltet dieses Mal Obmann Piffl mit seinen Werken. Das Malen ist eine seiner kreativen Leidenschaften. Der 1952 in Wien geborene Autodidakt fertigte mit 16 sein erstes Ölbild. Dann folgte die Berufszeit und mit ihr eine schöpferische Pause. In einer Retrospektive schmückten Bilder von den Anfängen bis zur Gegenwart, die in verschiedenen Techniken entstanden sind, das „Lebenswert“.

