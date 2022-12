Region Wohlviertel: Alle stimmten für Linsbauer

Werbung

Nach vier Jahren Amtszeit des Obmanns und des Vorstandes war eine Neuwahl des Vorstandes der LEADER-Region Waldviertler Wohlviertel Nationalpark Thayatal, erforderlich. Franz Linsbauer wurde dabei als Obmann der Region einstimmig wieder gewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden Petra Zach und Franz Göd gewählt. Die LEADER-Region Manhartsberg besteht aus 19 Gemeinden – 17 davon aus dem Bezirk Horn – vom Manhartsberg bis ins Thayatal.

Im Zuge der Generalversammlung im Dorfzentrum Klein-Meiseldorf legten Linsbauer und Geschäftsführer Roland Deyssig eine erfolgreiche Bilanz. In insgesamt 75 von LEADER unterstützten Projekten konnten wichtige Entwicklungsimpulse im Waldviertler Wohlviertel geschaffen werden. So sorgen vier neue Kleinstkinder-Betreuungseinrichtungen, die in der abgelaufenen Periode umgesetzt wurden, für ein besonders Angebot für Kinder und Familien. In Niederfladnitz, Meiseldorf, Sigmundsherberg und Brunn erfolgte durch die Neuerrichtung von Lebensmittelgeschäften eine wesentliche Verbesserung der Nahversorgung für die Bevölkerung. Rund 700 Kinder nahmen an Ferienbetreuungsangeboten, die von Raabs bis Hardegg reichen, teil.

3,8 Mio. Euro durch Projekte in die Region geholt

Darüber hinaus stehen laut Linsbauer die eindrucksvolle Natur der Region und die besonderen Bioprodukte der Landwirtschaft im Mittelpunkt von vier neuen ORF-Produktionen. Mit diesen Filmen seien bisher mehr als 1.000.000 Zuseher erreicht und damit die Bekanntheit der Region weiter gesteigert worden, sagte der Langauer Bürgermeister. Dazu trugen auch 15 touristische Projekte mit dem Schwerpunkt „Thayarunde“ bei. Insgesamt konnten die 75 Projekte mit 3,8 Millionen Euro aus dem Programm LEADER, das von EU, Bund und Land NÖ getragen wird, unterstützt werden.

