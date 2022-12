Frist läuft: Glasfaser bis in die kleinste Ortschaft

Werbung

Nachdem in Röschitz, Roggendorf und Klein-Jetzelsdorf die ersten Haushalte schon im Glasfaser-Netz surfen, können die Bewohner in Klein-Reinprechtsdorf bis 31. Dezember einen Antrag auf Anschluss an das Glasfaser-Netz stellen. Damit ist zur Freude von Bürgermeister Christian Krottendorfer jetzt die große Chance gegeben, dass alle Röschitzer Katastralgemeinden mit Breitband-Internet versorgt werden: „Dass wir dann flächendeckend Glasfaser haben, ist schon eine sehr positive Geschichte.“

Und das in absehbarer Zeit. Denn bei entsprechender Zahl der Anmeldungen – gebaut wird, wenn sich 42 Prozent der Haushalte in Klein-Reinprechtsdorf für einen Anschluss entscheiden – soll der Ausbau 2023 über die Bühne gehen. Und das scheint ziemlich fix, denn, so Ortvorsteher Franz Asenbaum: „Das Interesse ist sehr groß, auch bei unseren Nebenwohnsitzern.“

