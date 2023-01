Horner Neujahrsbaby heißt Timo-Valentin

Werbung

Das Neujahrsbaby 2023 des Bezirks Horn kommt aus Breiteneich. Der kleine Timo-Valentin Fenz-Kaufmann kam als einziges Baby am 1. Jänner 2023 im Landesklinikum Horn zur Welt. Weder am Silvesterabend noch am 2. Jänner wurde ein Kind im LK Horn geboren. Das Wichtigste, „Mutter und Kind“ sind wohlauf.

Der errechnete Geburtstermin wäre eigentlich der 4. Jänner gewesen, schildert Timos Mutter Jenny Fenz-Kaufmann, die nun überrascht ist, ein Neujahrsbaby in den Händen zu halten. Der junge Breiteneicher Bürger wiegt 3.780 Gramm, ist 52 cm groß und kam per Spontangeburt um 17.54 Uhr auf die Welt.

Die Eltern Markus Fenz und Jenny Fenz-Kaufmann sind überglücklich über ihr kleines Neujahrswunder. Zu Silvester hatte die kleine Familie noch nicht damit gerechnet, dass sie am Neujahrstage schon zu fünft sind. Der kleine Timo ist das dritte Kind der glücklichen Eltern. Völlig entspannt ließ Timo-Valentin auch beim NÖN-Termin gemeinsam mit seinen beiden Schwestern Maya-Sophie (3 Jahre) und Marlene-Rosa (5 Jahre) das Blitzlichtgewitter über sich ergehen. „Für uns ist es das Wichtigste, das Timo gesund ist, der Titel Neujahrsbaby wird ihn sicher sein Leben lang begleiten“, so Vater Markus Fenz.

Stolz über ein Neujahrsbaby im LK-Horn ist man in der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe: „Jedes Team wünscht sich einmal in der beruflichen Karriere ein Neujahrsbaby“, so der allgemeine Tenor. „Die Betreuung durch das Team der Geburtenabteilung am LK war ausgezeichnet“, berichtet Jenny Fenz-Kaufmann und betonte: „Wir fühlten uns bestens und fürsorglich sowohl vom Pflegepersonal als auch von den Ärzten und den Hebammen betreut“.

