Vandalismus und Besitzstörung – mit diesen beiden Problemen hat die Gemeinde Meiseldorf derzeit zu kämpfen. Der Grund: Gerade in der warmen Jahreszeit nutzen viele Personen den ehemaligen Steinbruch in Meiseldorf als Bade- und Erholungsplatz. Dabei ist das Betreten des Geländes verboten, wie Bürgermeister Niko Reisel betont.

Dass der ehemalige Steinbruch unerlaubter Weise als Badeteich genutzt wird, ist grundsätzlich nicht neu. Vor dem Hintergrund, dass vor wenigen Monaten der Bürgermeister der Gemeinde Hofstetten-Grünau wegen eines Hechtbisses (gebissen wurde ein Bursch in einem gemeindeeigenen Teich) vor Gericht landete und die Gemeinde zu einer Zahlung von 14.000 Euro verurteilt wurde, will Reisel ähnliches in Meiseldorf verhindern.

„Ich nehme meine Verantwortung ernst. Wenn jemand aus einer Laune heraus von den Klippen ins Wasser springt, kann man sich leicht ausmalen, was da passieren kann“, meint Reisel.

„Nur weil ein Grundstück in öffentlicher Hand ist, heißt es noch lange nicht, dass es für jedermann zugänglich ist.“Bürgermeister Niko Reisel

Er führe derzeit Gespräche mit Juristen, wie er als implizit Verantwortlicher die Haftungsfrage nachhaltig klären könne. „Was muss ich tun, damit ich keine Angst haben muss, dass ich vor Gericht lande, weil sich jemand nach einem Unfall an der Gemeinde schadlos halten will?“, stellt er in den Raum. Es gehe auch darum, mögliche Kosten für die Gemeinde – die am Ende von den Gemeindebürgern zu tragen wären – zu verhindern.

Neben Hinweisen in der Gemeindezeitung machen auch zahlreiche Hinweistafeln an der Umzäunung des Geländes deutlich darauf aufmerksam, dass das Gelände nicht betreten werden darf. Dennoch müssen Reisel und die Gemeindearbeiter beinahe täglich, oft auch mehrmals am Tag, Personen vom Gelände verweisen. Er weise darauf hin, dass im Steinbruch die Sicherheitsbedingungen fürs Baden nicht gewährleistet seien und es sich um Privatgrund und kein öffentliches Bad handle.

Reaktionen? Beleidigungen anstatt Verständnis

Verständnis ernte er dafür kaum, flegelhaftes Benehmen und Beleidigungen seien hingegen keine Seltenheit. Auch der Zaun des Geländes müsse immer wieder von den Gemeindemitarbeitern instand gesetzt werden. Eine Besitzstörungsklage wurde bisher seitens der Gemeinde aber noch nicht eingebracht. „Zum Glück ist auch noch nichts passiert. Darauf warten möchte ich. aber auch nicht“, meint Reisel

Überlegungen, den Steinbruch zu einem Naherholungsgebiet zu machen, habe die Gemeinde bereits angestellt. Die Kosten verhinderten aber die Umsetzung der Idee. „Notwendige WC- und Duschanlagen, eine Badeaufsicht, Wasserqualitätskontrolle oder die Entfernung von gefährlichen Steinen würde eine Investitionssumme ausmachen, die die Möglichkeiten unserer Gemeinde übersteigen würden“, sagt der Bürgermeister. Zudem sei man stolz auf das Naturjuwel, das als solches erhalten werden müsse.

Durch die Gestaltung als öffentliches Bad wäre dies aber in Gefahr. Das Hinterlassen von Müll in großen Mengen ist auch jetzt schon ein großes Problem. Bei den Flurreinigungsaktionen werden jedes Jahr fünf bis sechs Säcke Müll auf dem Areal gesammelt. „Und diese Arbeit machen Freiwillige – und nicht die, die den Mist hinterlassen“, meint Reisel.