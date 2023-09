Ein Plädoyer für gesunde Wälder

„Die zunehmende Klimaerwärmung, vermehrt auftretende Hitze- und Dürreperioden, Windwürfe und Borkenkäferkalamitäten wirken sich mittlerweile drastisch auf die Gesundheit der Wälder und damit auf die Überlebensfähigkeit der heimischen Betriebe aus“, beklagte dabei Valerie Findeis, Fachexpertin der „Land & Forst Betriebe Österreichs“. Um die Wälder klimafit zu machen, brauche es ein langfristiges Management, das den Aufbau ökologisch und ökonomisch nachhaltiger Waldbestände zum Zielt hat. Dabei lassen sich laut Findeis die Anforderungen der Biodiversität leicht berücksichtigen. „Eine ökologische Waldbewirtschaftung, die an Standort und Klima angepasste, natürliche Waldgesellschaften forciert, sorgt für Klimafitness und Erhalt der Biodiversität“, sagte Gerald Pfiffinger, Geschäftsführer des Umweltdachverbandes.

Forstliche Standortkartierung als Schlüssel für klimafitte Waldbewirtschaftung

Als wichtigste Informationsgrundlage für die Etablierung klimafitter, biodiversitätsreicher Wälder wird eine umfassende Standortskartierung durchgeführt. Ihre Aufgabe ist die Beschreibung und kartografische Darstellung der Waldstandorte. Dazu gehören Lage, Klima, Boden, Geologie und Vegetation. Sie stelle damit eine zentrale Grundlage für die Baumartenzusammensetzung dar. Die nachhaltige Waldwirtschaft mit ihrer ökologischen und klimafitten Orientierung sei langfristig nur möglich, wenn Klimaschutz in allen Bereichen erfolgt und die standörtlichen Gegebenheiten Basis aller waldbaulichen Entscheidungen und Maßnahmen seien, erklärte Johannes Schima, Vizepräsident des Österreichischen Forstvereins.

Profitieren soll auch die Biodiversität

Der österreichische Wald weit standortsbedingt eine hohe Vielfalt an Waldgesellschaften auf. Mit der Vielfalt der Wälder geht auch eine hohe Artenvielfalt einher. Das Spektrum reicht von artenreichen Auwäldern über Eichen- und Buchenwälder bis hin zu subalpinen Zirben- Wäldern. So unterschiedlich die Wälder sind, so vielfältig sind auch die notwendigen Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität. „Diese Maßnahmen reichen vom Belassen von Altholzinseln und Totholz, dem Anlege von Amphibienlaichgewässern bis zur Förderung von Mooren und Trockenrasen. Praxisgerechte, auf den Standort angepasste Maßnahmen sollen helfen, die breite Vielfalt der Waldbiodiversität zu erhalten“, sind sich Land & Forst Betriebe, der Österreichische Forstverein und Umweltdachverband einig.