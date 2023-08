BFI: Großer Umbau geht ins Finale

Vollbild

AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp und BFI-Standortleiter Martin Swoboda vor dem Zubau zum BBZ Waldviertel in Sigmundsherberg, in dem das erste europäische Klimaschutzausbildungszentrum entsteht. Die Arbeiten schreiten auch im völlig neu gestalteten Gastrobereich im Altbestand voran. Hier wird künftig der auch öffentlich zugängliche Info-Point untergebracht sein. Modern und hell präsentieren sich die 37 Einzelzimmer, in denen Kursteilnehmer untergebracht werden. Neben dem Besandsgebäude entsteht ein Innenhof, der während der warmen Jahreszeit auch gastronomisch genutzt werden soll. Der top-moderne Zubau spielt auch optisch alle Stückl. Am Dach des Zubaus sind auch die PV-Panele schon montiert.

