In die Ferne schweifen - oder doch lieber „Urlaub wie damals“?

Hitzerekorde werden nicht nur in Süd- und Südosteuropa gemessen, auch im Waldviertel klettern die Sommertemperaturen mittlerweile immer öfter auf über 30 Grad. Ist es bei solchen Aussichten überhaupt noch sinnvoll, im Urlaub in den Süden zu fahren? Oder kommen wir wieder zurück zur „Sommerfrische“, wie diese im 19. Jahrhundert bei der Bevölkerung beliebt war, die in den Sommerferien mitsamt Angestellten aufs Land übersiedelten?

Das Thema „Sommerfrische wie damals“ griff die Pächterin des Strandbades in Drosendorf auf. Seit 1929 thront das imposante Badehaus auf den weißen Pfeilern neben der Thaya, Vorbild war das alte Strandbad von Wannsee in Berlin. 1993 wurde der historische Holzpavillon des Thayabades komplett renoviert und ist seitdem wieder zu einer fixen Größe im gesellschaftlichen Leben der Stadtgemeinde geworden. Gemeisam mit dem Filmclub Drosendorf wurden in dieser Saison auch Sommerkino-Abende angeboten.

Sommerfrische hat in Drosendorf schon lange Tradition

Elisabeth Ruckser möchte mit ihrem Konzept einen Mehrwert an Urlaubsgefühl schaffen und bietet im Strandbad-Restaurant ausschließlich regionale und saisonale Produkte an. „Sommerfrische war in Drosendorf schon immer ein Thema“, erinnert sich Ruckser an zahlreiche Besucher, die auch schon mit ihrer Oma hier Urlaub machten. „Einmal kurz raus aus der Stadt und sich im Grünen erholen, aufs Wasser schauen und die Ruhe genießen. Das kann viel erholsamer sein, als eine weite Flugreise“, ist Ruckser überzeugt und verweist darauf, dass man Drosendorf mit dem Reblaus-Express gut erreichen kann.

Neben der klimaneutralen Anreise ist Ruckser auch darauf bedacht, dass in ihrem Lokal klimaneutral gekocht wird. „Wenn es im Garten keinen grünen Salat gibt, dann steigen wir auf Paradeiser- oder Gurkensalat um“, stellt sie fest, dass die meisten Gäste auch Verständnis dafür haben oder diese Ideologie sogar besonders schätzen. Einen Wunsch hat Elisabeth Ruckser allerdings noch: „Ich würde mich freuen, wenn wir das Strandbad-Restaurant auch im Frühjahr oder im Herbst noch länger offen halten könnten, denn die Region rund um Drosendorf und besonders hier entlang der Thaya ist zu jeder Jahreszeit eine Augenweide mit Erholungscharakter.“

Ein Trend, der anhält: Die Region per Rad erkunden

Von Drosendorf aus besteht auch die Möglichkeit, die Region per Rad zu erkunden, etwa auf den Wegen der Thayarunde. Christina Hirsch, Projektmanagerin bei der Klima- und Energiemodellregion Thayaland, zur Entwicklung des Radtourismus in der Region: „Die Themen Radfahren und Bewegung sind sehr populär und auch integraler Teil der NÖ Tourismusstrategie 2025. Die stetige Verbesserung unseres Radroutennetzes steht für uns im Fokus. Hier werden wir Bäume und Zukunftspflanzen entlang der Thayarunde pflanzen, welche den Radlern Schatten spenden und so das Raderlebnis in den immer heißer werdenden Sommern so angenehm wie möglich zu gestalten.“

Neue Lösungsansätze sind gefragt, denn es gibt zu wenig Gästebetten in der Hochsaison, ein verstärktes Wirte-Sterben und eine sehr lückenhafte Infrastruktur bei öffentlichen Verkehrsmitteln. „Der Gast sucht Erholung. Wichtig sind Themen wie nachhaltige Mobilität, Kunst und Kulturerbe, Wanderrouten, Mountainbiking, Kulinarik und regionale Produkte. Neben den Outdoor-Möglichkeiten müssen wir Schlechtwetteroptionen anbieten, um den Gast länger bei uns in der Region halten zu können“, ist Hirsch überzeugt.

Ist der Klimawandel in den Reisebüros spürbar?

Doch wie macht sich der Klimawandel bei den Reiseveranstaltern bemerkbar? Petra Wurz-Frank, Geschäftsführerin von Frank Reisen, stellt fest: „Derzeit sehen wir keine Veränderungen beim Buchungsverhalten. Die Kunden reagieren nur, wenn kurzfristige, akute Situationen in der gewünschten Destination aufgetreten sind.“ Tendenziell sind die Autoreisen rückläufig, der Trend geht eindeutig in Richtung Flugreisen. Als Grund sieht Wurz-Frank die stabilere Wettersituation in den Zielländern. Aufgrund der Nachfrage wird sich das Angebot bei Franz-Reisen nicht ändern. „Wir möchten ein breites Spektrum anbieten um den Kundenwünschen gerecht zu werden“, schließt Wurz-Frank ab.