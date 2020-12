Petra Lachinger: „Bin stolz auf mein Team“ .

Durch die Covid-Pandemie wurde auch im Landesklinikum Horn-Allentsteig der Arbeitsalltag der Mitarbeiter ordentlich durcheinandergewirbelt. Im Horner Klinikum werden Covid-Patienten, sofern sie Betreuung in Fachrichtungen, die am Horner Klinikum geboten werden, brauchen, betreut. NÖN-Redaktionsleiter Thomas Weikertschläger bat fünf der insgesamt 700 Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen an beiden Standorten, aus ihrem neuen Alltag und von ihren neuen Herausforderungen zu erzählen.