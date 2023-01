Klinikum Horn: Catalin Esanu übernimmt Abteilungs-Leitung

Werbung

Catalin Esanu ist der neue Leiter der Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Landesklinikum Horn. Er übernimmt die Führung der Abteilung von Johann Klobasa, der nach 20 Jahren am Landesklinikum Horn in den Ruhestand ging.

Verabschiedeten Johann Klobasa (2. von links) in den Ruhestand: Ärztlicher Direktor Martin Breitenseher, Gesundheit-Waldviertel-Geschäftsführer Andreas Reifschneider und Ärztlicher Direktor-Stellvertreter Reinhold Klug. Foto: privat

Esanu wurde am 23. Dezember 1979 in Rumänien geboren. Er absolvierte nach dem Abitur sein Medizinstudium in Neumarkt am Mieresch und promovierte im September 2004. Anschließend erfolgte die Ausbildung zum Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe mit Abschluss im Jahr 2010.

Am Landesklinikum Horn ist Esanu seit März 2013 tätig, und zwar als Oberarzt an der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit von Esanu ist die laparoskopische und onkologische Chirurgie, die er durch zahlreiche Fortbildungen und Zertifizierungen sowie einem Masterstudium in Brustchirurgie an der Uni Barcelona vertieft hat.

Esanu ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Er hat seinen Lebensmittelpunkt seit 2013 in Horn, wo er auch eine Wahlarztordination betreibt.

Andreas Reifschneider, Geschäftsführer Gesundheit Waldviertel GmbH meinte, dass mit Esanu ein hochqualifizierter, engagierter Mediziner diese Abteilung übernehme.

Klobasa im Ruhestand

In die Pension verabschiedet wurde hingegen Klobasa. Er wurde 1957 in Amstetten geboren, ist mit Gattin Irene Klobasa (Primarärztin für Physikalische Medizin am LK Zwettl) verheiratet und zweifacher Vater. Er absolvierte sein Medizinstudium in Wien und schloss dieses mit der Promotion 1987 ab. Danach leistete Klobasa seinen Zivildienst und begann 1988 mit der Ausbildung zum Arzt jus.practicandi im Reha-Zentrum „Weißer Hof“ und im Krankenhaus Amstetten. Anschließend absolvierte er seine Facharztausbildung Gynäkologie und Geburtshilfe im KH Amstetten und Melk und schloss mit der Facharztprüfung 1994 ab.

1995 trat Klobasa als 1. Oberarzt an der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am LK Horn seinen Dienst an. 2003 übernahm er die Leitung der Abteilung. Besonderes Augenmerk legte Klobasa auf eine optimale und hoch qualitative Patientinnenversorgung. Mit der Zertifizierung des LK Horn zum Brustgesundheitszentrum im Dezember 2021 wurden seine stetigen Bemühungen um die Brustkrebsvorsorge und Behandlung nach neuesten und besten Standards gewürdigt.

