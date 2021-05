Das Projekt Gesundheitsentwicklung im Kloster Pernegg gibt es seit bald 20 Jahren. Sigrid und Georg Wögerbauer haben gemeinsam mit einem multiprofessionellen Team ein breites Angebot zur allgemeinmedizinischen, psychotherapeutischen und psychosozialen Betreuung in der Region entwickelt: „Wir wollen Menschen befähigen, ihre persönlichen Ressourcen wahrzunehmen und sie darin bestärken, dass sie selbst ihre eigenen ExpertInnen sind, um ein gesundheitsförderliches Leben gestalten und führen zu können.“

Erfahrene Psychiaterin startet mit 1. Juni. „Gesundsein ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern der Mut und die Fähigkeit, mit ihnen umzugehen“, sagt Georg Wögerbauer, und ist stolz, das Team um zwei neue Kolleginnen zu erweitern. Ab 1. Juni wird Cynthia Distler in Pernegg mitarbeiten. Die Ärztin aus Eggenburg bringt langjährige klinische Erfahrung in Psychosomatik, Akut- und Rehabilitationspsychiatrie ins Projekt mit ein. Sie hat mehrere Jahre die Psychiatrische Tagesklinik in Hollabrunn geleitet und inhaltlich mitentwickelt. Sie sieht es als tolle Chance, in Pernegg sowohl in der Prävention als auch in der Therapie als Fachärztin und ausgebildete Psychotherapeutin in einem interdisziplinären Team mitzuwirken: Gesundheit werde aufgrund der Coronakrise anders bewertet. Es gebe viele Menschen, die durch die aktuelle Situation sehr belastet seien. „Viele Menschen müssen plötzlich mit Mehrfachbelastungen umgehen, ohne einen Ausgleich zu haben. Das bringt Erschöpfung, aber auch viele Ängste mit sich“, berichtet Distler vom größer werdenden Problem von Angsterkrankungen. Sie denke, dass das Thema Gesundheitsförderung und Lebensgestaltung aktuell für viele Menschen auch deshalb in den Fokus rücke, weil davor selbstverständliche Angebote wie Gesundheits-Checks oder Angebote für Gespräche und Therapie während der Krise abgesagt oder schwerer zugänglich waren.

Ehemalige Pädagogin bietet „Psychotherapie auf Augenhöhe“. Bereits seit September des Vorjahres arbeitet Maria Denkmayr im Projekt Gesundheitsentwicklung mit. Die Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision, die zunächst als Pädagogin im Bezirk Horn tätig war, sieht es als großen Vorteil, ihre Arbeit in der Gemeinschaftspraxis anbieten zu können: „Es ist viel wert, dass ich hier an das bestehende Netzwerk anknüpfen kann“, meint die Etzelsreitherin.

Für sie bedeute Psychotherapie in erster Linie authentische Begegnung zweier Menschen auf Augenhöhe. Diese ermögliche in einem geschützten Rahmen Entwicklungs- und Heilungsprozesse.

Besonders Jugendliche von Coronakrise betroffen. Denkmayr arbeitet mit Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen. Besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen bemerkt sie einen wachsenden Bedarf an psychotherapeutischer Begleitung. Viele für junge Menschen wichtige Entwicklungsräume seien in der Coronakrise abhanden gekommen. Fehlende Sozialkontakte, belastete Familien sowie schwierige Unterrichtsformen machen laut Denkmayr vielen Jugendlichen zu schaffen. „Junge Menschen brauchen Gelegenheiten, sich auszuprobieren, herauszufinden, wer sie sind und was sie wollen. Die Ablöse von den Eltern ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe. Vieles, das für Jugendliche eigentlich „normal“ und gesund ist, war in den letzten Monaten nicht möglich oder sogar verboten“, so Denkmayr.

Integrierende Medizin als Konzept-Grundlage. „Grundlage des Konzepts im Projekt „Gesundheitsentwicklung“ ist die Schulmedizin, integrierende Medizin sei aber viel mehr“, meint Wögerbauer. Er und sein Team hätten es sich zur Aufgabe gemacht, ursachen- und ressourcenorientiert mit Menschen zu arbeiten. In der Prävention gehe es natürlich einerseits um die Überprüfung von Parametern wie Blutdruck oder Fettwerten, Mammografien oder Prostata-Untersuchungen. Dieses „Risiko-Screening“ alleine mache aber noch keinen Menschen gesund.

„Braucht mit Leben zufriedene Menschen.“ Die psycho-soziale Prävention gehe darüber hinaus. Allein Symptome zu behandeln, sei zu wenig, es gehe vielmehr darum, miteinander an Bedingungen zu arbeiten, die uns Menschen nicht mehr dem Kranksein aussetzen. Dazu braucht es viele gesunde, authentische und mit ihrem Leben zufriedene Menschen, besonders in Zeiten wie diesen. Und genau darum soll es in Pernegg mit einem starken Team auch in den nächsten Jahren gehen.