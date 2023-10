Johannes-Evangelium als Referatsthema begeisterte

Zur heurigen Herbstkonferenz der Katholischen Männerbewegung des Dekanates Geras mit dem Thema „Das Johannes-Evangelium“ referierte Michael Kistenich. Kistenich hat im Rahmen seines Theologiestudiums die Evangelien sehr genau bearbeitet und auch als Geologe die Orte, die darin vorkommen, besucht bzw. vermessen und mit dem Alten Testament abgeglichen. Sehr anschaulich und beeindruckend waren die vielen Orte und Begebenheiten mit den großen Querverbindungen. Dadurch wurde der Vortrag richtig lebendig. Sehr anschaulich konnte er die Ausführungen zum Jakobsbrunnen mit dem Josefs Feld darstellen.

Die Katholische Männerbewegung informierte über die nächsten Veranstaltungen wie die Leopoldiwallfahrt in Klosterneuburg am Sonntag, 5. November, sowie über die Buchpräsentation über das Ehrenamt im K-Haus in Eggenburg am 7. November um 19 Uhr mit Armin Haiderer und Paul Zulehner.