Eggenburg: Kochen wie im Mittelalter

Essen wie ein mittelalterlicher Ritter oder ein Burgfräulein? Wer das möchte, der hat dank des „Vereins zur Förderung des KochKulturMuseums Eggenburg“ jetzt dazu die Chance. Denn im neuen Buch „Ein mittelalterliches Hochzeitsmahl, Rezepte für ein Festbankett“ werden zahlreiche Vorschläge für ein Menü à la Mittelalter geboten.

Präsentiert wurde das Buch von Georg Geml, Obmann des „KochKulturMuseums“ und Anna Keblowska am vergangenen Freitag im Krahuletz-Museum in Eggenburg. Höhepunkt dabei: Die Gäste durften gleich auch einige der Rezepte verkosten, die Speisen wurden nach Originalrezepten aus dem Mittelalter zubereitet. Außerdem referierte Geml über mittelalterliche Kochrezepte ab dem 14. Jahrhundert, zeigte, wie im Britischen Empire gekocht wurde oder brachte dar, welche Schmankerl Marx Rumpolt, der Mund-Koch des Mainzer Kurfürsten, auf den Tisch zauberte. Außerdem wurden auch die erstaunlichsten Kochbücher der Geschichte gezeigt und über schräge Rezepte referiert. Georg Geml ließ im Rahmen seines Vortrages die Besucher in kulinarische Sammlungen eintauchen oder stellte museale Projekte vor.

Das Interesse an mittelalterlichen Kreationen ist nicht zuletzt dank des „KochKulturMuseums“ groß. Geml ist Hauptorganisator von Tagungen, Seminaren und Workshops zu diesem Thema, er arbeitet hierfür mit dem Krahuletz-Museum eng zusammen. Gerhard Dafert, Obmann der Krahuletzgesellschaft, stellte fest: „Georg Geml und sein Team tragen die Geschichte der Kulinarik als Gegenstand der Kulturvermittlung weiter.“

Erhältlich ist das Buch “Ein mittelalterliches Hochzeitsmahl, Rezepte für ein Festbankett“ bei Frau Hofers Bücherstube Horn, Retz, Eggenburg und bei chef@kochkulturmuseum.at.

