Canisiusheim Horn: Jetzt kocht Gruber auf

Unter dem Motto „Alt trifft neu“ erfolgte die Kochlöffelübergabe im Campus Horn. Denn der feiert die kulinarische Erweiterung in der Stadt Horn rund um das Horner Stadtsee Projekt gleich mit und lädt zum „Meet and Greet“ der neuen Gastro-Verantwortlichen ein.

Ab 29. April ist im Campus Patrick Gruber für die kulinarischen Genüsse zuständig. Der langjährig Campus-Caterer Jimmy Barta verwöhnt seine Gäste künftig nebenan im neu errichteten Restaurant „Seedeck“ mit leidenschaftlich kreierten Speisen.

Auch das Mittagsangebot, das der Campus bisher gestellt hat, wandert ans neue Ufer. Ab Sommer kann man die Mittagspause somit direkt am Wasser genießen. Im Campus schwingt ab Mai mit Gruber ein junger ambitionierter Gastronom aus der Region die Kochlöffel. Unter dem Motto „Zurück zum Ursprung mit Blick nach vorne!“ freut sich der in Horn wohnhafte Küchenchef auf die neue Herausforderung. Seinen alten Betrieb in Langau musste er nach nur zwei Jahren coronabedingt im Frühjahr wieder schließen.

Der erfolgreiche Absolvent der Hotelfachschule in Krems sammelte seine ersten gastgewerblichen Berufserfahrungen im ehemaligen Canisiusheim, wodurch ihm das inzwischen denkmalgeschützte Haus bereits bestens vertraut ist. Er sei schon voller Tatendrang: „Ich kann es kaum erwarten, meine eigenen Ideen für ein breiteres kulinarisches Angebot hier in Horn umzusetzen“, sagt er. Eine erste Kostprobe und einen ersten Eindruck davon gibt es für alle Gäste der „Wie neu“-Eröffnungsfeier, die am 29. April ab 18 Uhr stattfindet. Dafür wird auch die exklusive Skylounge im Dachgeschoss geöffnet.

