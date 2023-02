Kofler im Bundesrat: „Werde die Sache gut machen"

Werbung

Das sei das Ergebnis vieler Gespräche im Nachfeld der Landtagswahl, sagt Kofler in einer ersten Stellungnahme zur NÖN. Der Freude über das tolle Wahlergebnis („Ich bin nach wie vor ungemein dankbar dafür") tue das keinen Abbruch, denn: „Den Bezirk und das Land Niederösterreich in der Länderkammer des Parlaments vertreten zu dürfen, ist eine große Ehre", sagt Kofler. Die Freude über die interne Entscheidung der FPÖ, ihn in den Bundesrat zu entsenden, sei riesengroß.

Er habe auch im Bundesrat die Möglichkeit, sich für Anliegen des Bezirks bzw. des Waldviertels einzusetzen und habe auch hier die Möglichkeit, mitzugestalten. Auch wenn er auf dieser Ebene kein „Routinier" sei, ist er sicher: „Ich werde alles geben und meine Sache gut machen."

