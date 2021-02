Gegen 15.50 war ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Horn mit seinem Pkw aus Frauenhofen kommend in Richtung B2 unterwegs. An der Kreuzung wolle er in Richtung Horn abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision mit dem Wagen eines 70-Jährigen aus dem Bezirk Horn, der auf der B2 in Richtung Horn unterwegs war. Die beiden Autos landeten im Straßengraben. Laut Polizei ist der genaue Unfallhergang noch nicht geklärt. Auch die Frage, ob der 64-Jährige an der Haltelinie stehen geblieben war, konnte bis dato nicht geklärt werden.

Durch den Unfall wurden die beiden Lenker und eine 69-jährige Mitfahrerin unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Landesklinikum Horn gebracht. Bei der Bergung der Autos war die Freiwillige Feuerwehr Horn im Einsatz.