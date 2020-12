Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Horn lenkte am Freitag, 18. Dezember, gegen 13.40 Uhr, seinen Pkw auf der LB 4 von Mödring Richtung Pernegg. Er befand sich alleine im Fahrzeug, hatte den Sicherheitsgurt angelegt. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 56-Jähriger aus Wien mit seinem Auto in der Gegenrichtung. Am Beifahrersitz saß der Lebensgefährte seiner Mutter, diese auf der Rücksitzbank. Sämtliche Personen waren angegurtet.

Auf Höhe Straßenkilometer 62,5 kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, weil der 20-Jährige auf die andere Fahrbahnhälfte geriet und der Wiener nicht mehr ausweichen konnte. Als Unfallursache konnte Sekundenschlaf durch den jungen Autofahrer aus dem Bezirk Horn erhoben werden. Eine Beeinträchtigung durch Alkohol lag bei keinem Lenker vor.

Die Feuerwehren Pernegg und Hötzelsdorf waren mit je zwei Fahrzeugen im Einsatz, eine Person musste mit Hilfe des Hydraulischen Rettungssatzes aus dem Auto befreit werden, weil sie eingeklemmt war. Die Verletzten wurden vom Roten Kreuz vor Ort versorgt bzw. ins Klinikum Horn gebracht. Die Bergung der Unfallfahrfahrzeuge wurde gemeinsam mit einer Fachfirma durchgeführt.

Während des Einsatzes wurde der Verkehr durch die Polizei aus Horn und Geras umgeleitet. Zwei Stunden, nachdem auch das ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Straße gereinigt worden war, konnte der Einsatz beendet werden.