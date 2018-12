Mit Andreas Hausleitner hat die Horner Kaserne einen neuen Chef: Der 60-jährige Oberst aus Ottenschlag tritt die Nachfolge von Walter Schuster, der mit 30. November in Ruhestand ging (die NÖN berichtete, siehe unten), an. Außerdem leitet Hausleitner den „Dienstbetrieb 1“ und ist somit für sechs Kasernen nördlich der Donau zuständig.

18 Fotos Radetzkykaserne Horn Oberst Walter Schuster nach 43 Jahren im Ruhestand

Hausleitner, der verheiratet ist, einen Sohn hat und sich in seiner Freizeit gemeinsam mit seiner Frau auf seinem Bauernhof mit Pferden beschäftigt, lernte das Militär-Handwerk quasi von der Pike auf. Als Schulabbrecher meldete er sich als 17-jähriger freiwillig zum Heer, wo er dann eine mustergültige Karriere hinlegte.

„Ich hoffe, dass die Jugend wieder häufiger den Wehrdienst wählt. Noch nie war die Chance auf Karriere im Bundesheer so groß wie heute.“Andreas Hausleitner

Nach dem Abschluss der Militärakademie in Wiener Neustadt wurde er 1986 nach Amstetten ausgemustert. Danach wechselte Hausleitner zu den Pionieren nach Melk und Amstetten. In St. Pölten leitete er dann bereits einen Dienstbetrieb, der allerdings 2011 einer Bundesheerreform zum Opfer fiel. Zuletzt war er in der Ergänzungsabteilung tätig.

Die Kaserne in Horn kennt Hausleitner bereits sehr gut, schließlich hat er seinen Vorgänger einige Male vertreten. Im Umgang mit seinen Soldaten setzt Hausleitner auf den direkten Kontakt und viele Gespräche, um gleich zu wissen, wo der Schuh drückt. Auch in Horn habe er bei diesen Gesprächen gemerkt, dass „hier gute Leute am Werk sind“. An seine neue Aufgabe wolle er mit vollem Elan und Freude herangehen, denn: „Sonst hätte ich mir das in meinem Alter nicht mehr angetan.“

Die Diskussion rund um den Erhalt der Kaserne hat Hausleitner – er ist auch im Fachausschuss der Personalvertretung tätig – immer mitverfolgt. Dass der Standort in Horn jetzt gesichert ist, sei auch hinsichtlich der Kaserne als Wirtschaftsfaktor für die Stadt Horn von großer Bedeutung.

Als eines der anstehenden Projekte in der Kaserne bezeichnet Hausleitner die Sanierung des Gebäudes, in dem die Garde untergebracht ist. „Man sollte den jungen Soldaten zeitgemäße Unterkünfte bieten“, so Hausleitner, dem der Nachwuchs beim Bundesheer besonders am Herzen liegt. Für die Zukunft hegt Hausleitner den Wunsch, dass sich die Jugend wieder mehr besinnt, den Wehrdienst zu wählen. Denn, so sagt Hausleitner: „Die Chance auf Karriere im Bundesheer war noch nie so groß wie jetzt.“ Wenn der Wille da sei, stünden jungen Menschen beim Bundesheer alle Tore offen.