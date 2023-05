Es geht um Menschen

Es gibt eh immer mehr freie Lehrstellen, daher brauchen wir Einrichtungen wie diese nicht mehr. Mit dieser Ansicht hat die Lehrlingsstiftung Eggenburg aktuell zu kämpfen. Wieder einmal steht sie wegen gekürzter Fördermittel vor einer ungewissen Zukunft.

Was Vertreter dieser Ansicht nicht verstehen: In der Lehrlingsstiftung geht es nicht um Statistiken, sondern um Menschen. Und zwar um junge Menschen, die Unterstützung beim Eintritt in den Arbeitsmarkt brauchen – ganz egal, wie viele Lehrstellen es gibt.

Bei der Jubiläumsfeier haben sich politische Vertreter aus Land und Bund von der hier geleisteten Arbeit begeistert gezeigt. Es ist auch ihre Aufgabe, das in die entscheidenden Gremien auf Landes- und Bundesebene zu tragen. Die Zukunft dieser Einrichtung wegen kurzfristiger finanzieller Aspekte zu gefährden, wäre nicht nur ein Schlag ins Gesicht junger Menschen und all jener, die sie hier ehrenamtlich betreuen. Es wäre auch ein Armutszeugnis für all jene, die diese Entscheidung treffen.

