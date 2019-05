Bei den Top-Klubs im Bezirk gibt‘s derzeit überall dasselbe Szenario: Abstiegskampf pur. Während die Horner Profis (2. Liga) und die Amateure (Gebietsliga Nordwest/Waldviertel) bereits nach dem Herbst im Tabellenkeller feststeckten, gerieten nach einer bisher völlig verkorksten Rückrunde auch Eggenburg (2. Landesliga West) und Röschitz (Gebietsliga Nordwest/Waldviertel) dorthin. Das ist umso erstaunlicher, weil es bei diesen beiden Vereinen, vor noch nicht allzu langer Zeit, eigentlich komplett andere Ziele gab. Eggenburg wollte in die 1. Landesliga, sich nach einer Kader-Abspeckung aber wenigstens in der vorderen Tabellenhälfte etablieren. Röschitz wiederum startete als Vizemeister sogar als einer der Top-Favoriten in die Saison. Erschwert wird die Ausgangslage für Eggenburg und Röschitz dadurch, dass es eine richtige Abstiegsflut geben wird – in der 1. Landesliga wird‘s diesmal nur „West-Teams“ erwischen. Drei bis vier Absteiger sind daher in der 2. Landesliga West und der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel durchaus drinnen.

Sollten sich die Spieler der betroffenen Vereine bisher auf der sicheren Seite gewogen haben, damit ist‘s jetzt vorbei. Ab sofort gilt der pure Abstiegskampf. Nur wen den annimmt, kann dort auch bestehen.