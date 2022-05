Alle müssen liefern

Dass er Stadtrat und Vizebürgermeister könne, sei noch kein Beweis dafür, dass er auch Bürgermeister kann. So begründete der Horner SP-Chef Marco Stepan, warum die Horner SPÖ vor der am Mittwoch anstehenden Bürgermeisterwahl leise Zweifel an Gerhard Lentschig hat.

Diese Skepsis ist noch kein Zeichen dafür, dass die – vor allem im Vergleich mit anderen Waldviertler Bezirkshauptstädten – harmonische Horner Stadtpolitik künftig ruppig werden wird. Sie zeigt aber, dass die Opposition in Horn nach dem Abgang Maiers Morgenluft wittert. Will man daraus auch für künftige Gemeinderatswahlen Profit schlagen, dann muss auch die Opposition erst beweisen, was sie kann.

Nicht nur Lentschig muss liefern. Das sollte auch die Opposition. Dazu gehört es auch, Themen aufzuwerfen. Und da hatte die Horner Opposition – von den Grünen abgesehen – zuletzt wenig zu bieten.