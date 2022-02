Alle müssen unterstützen

Nicht zuletzt dank Corona hat der Tourismus in unserer Region einen weiteren „Boost“ bekommen. Für die Gegend um Drosendorf könnte sich der neue Pächter des Schlosses als weiterer Glücksfall erweisen. Der gebürtige Belgier Baudouin de Troostembergh kommt mit viel Ambitionen. Er sprüht nicht nur vor Elan, er weiß auch eines: Auch wenn es von manchen oft so hingestellt wird, es ist nicht alles schlecht in Drosendorf. Nicht nur das Schloss selbst, auch den Hauptplatz oder die landschaftlichen Reize der Umgebung will er in seine Ideen einbeziehen. Er will auch ehemals gut angenommene Angebote revitalisieren – und dabei auf das Know-how der Drosendorfer bauen.

Was es für den Erfolg seines Projekts jetzt braucht, sind nicht nur viele Gäste. Es ist die Unterstützung der Bevölkerung und aller hier politisch tätigen Mandatare – im Sinne der gesamten Gemeinde.