Alles okay

Vorbei sind endgültig die Zeiten beim SV Horn, wo im Winter die halbe Mannschaft ausgetauscht wurde. Ein Zugang, zwei Abgänge, das war‘s. Dass im Transfer-Finish mit Sebastian Bauer noch ein Stammspieler den Sprung machte, ist verschmerzbar. Nicht, dass der keine Qualität gehabt hätte – aber bei den Innenverteidigern ist Horn sehr gut aufgestellt. Vor allem Niklas Hoffmann überzeugte in der Hinrunde, dazu zeigte Julian Tomka mit seiner Torgefährlichkeit auf. Dann gibt‘s noch Frank Sturing, der es in Kanadas WM-Großaufgebot schaffte, in Horn aber vermehrt als „Sechser“ auflaufen musste.

Jetzt, wo die Transferzeit vorbei ist, geht die Vorbereitung in die heiße Phase. In etwas mehr als zwei Wochen wird‘s für Horn schon wieder ernst. Jetzt heißt es auf Betriebstemperatur kommen. Der noch vorhandene Kader muss/kann/darf jetzt bestätigen, dass er wirklich so gut ist, wie ihn Hinrundenplatz drei erscheinen lässt.